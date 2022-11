Nubank é acusado de propaganda enganosa devido as condições do cartão Ultravioleta

Clientes do Nubank estão acusando a fintech de propaganda enganosa. As reclamações foram registradas no fórum NuCommunity. Os usuários do cartão premium Ultravioleta estão relatando problemas. Entre as queixas estão: estão “falta de transparência”, “deturpação de regras” e “enganação”.

Um dos clientes escreveu no fórum: “Sou cliente desde o início do banco, pago as faturas em dia, possuo ambos os critérios anunciados atingidos, e mesmo assim fico sujeito à eterna análise que os atendentes não tem acesso. Não adianta toda essa conversa de modernidade, banco ‘amiguinho’, ‘roxinho’, se vocês não entregam o que vendem”.

O mesmo usuário complementou dizendo que o Nubank estaria anunciando fáceis condições para a isenção da mensalidade do cartão, mas não o disponibiliza. “Em nenhum lugar das propagandas do Ultravioleta menciona ‘sujeito a uma análise’, muito menos uma análise onde os critérios não são transparentes. […] O banco incentiva a trazer seus investimentos, concentrar os gastos no cartão do Nubank e recebimentos para depois mencionar que o cartão não está disponível”, disse.

Outro utilizador dos serviços do banco digital comentou que na postagem que está tendo um problema parecido. “Pra mim nem 50 reais de crédito após ter quitado minha dívida antiga do cartão, simplesmente o Nubank cancelou meu cartão pra sempre, lamentável isso.” O cliente ainda concluiu afirmando que a coerência nas políticas da fintech é passado.

Resposta do Nubank

Em resposta, um servidor do Nubank explicou que os critérios destacados pelo usuário no comentário são exclusivamente para isenção da mensalidade do cartão Ultravioleta, e não para a aprovação do pedido do cartão.

“Hoje a aprovação do cartão é feita somente via análise automática do banco. Por tanto, não é enganação”, escreveu. Ele ainda postou um trecho do anúncio oficial do Nubank, explicando sobre os critérios do Ultravioleta. Veja o trecho a seguir:

“Para ter acesso ao Ultravioleta não há regra de renda mínima, mas uma análise de crédito é realizada para a disponibilização do cartão. Essa análise é feita de maneira automática no momento do cadastro de novos clientes no Nubank, e também mensalmente para quem já possui nosso cartão roxinho. Assim que o cartão Ultravioleta é liberado, o aviso é feito por uma mensagem dentro do aplicativo e também por email. Daí a confirmação é super simples: tudo direto pelo app, rápido e sem burocracia”.