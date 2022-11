Nubank facilita ampliação de limite e deixa clientes entusiasmados

Muitas pessoas sonham em ter um cartão de crédito com limite alto, no entanto, nem sempre recebem uma oportunidade. Essa dificuldade pode estar relacionada a diversos fatores, como score baixo, dívidas em abertos e outros. No entanto, quem é cliente do Nubank pode mudar essa realidade.

A fintech é conhecida por facilitar a vida de milhares de pessoas que buscam seus serviços. Um dos recursos do banco digital é o de “Construir limite”. Veja mais detalhes sobre o produto a seguir!

Cartão de crédito do Nubank

Na América Latina, o Nubank passou a ser o maior branco devido ao seu número de clientes. De acordo com a empresa, são mais de 60 milhões de pessoas utilizando os serviços do banco.

A fintech tem um catálogo extenso de produtos e também de vantagens, um dos exemplos é o cartão de crédito sem anuidade. Contudo, muitos clientes reclamam do baixo limite liberado na ferramenta.

Diante muitas reclamações concernentes ao crédito, a empresa lançou um recurso que permite aos usuários do roxinho construir um novo limite de crédito, que pode chegar a R$ 5 mil.

Limite de até R$ 5 mil no Nubank

O usuário consegue colocar até R$ 5 mil de limite no seu cartão de crédito. Em suma, o recurso funciona conforme a sua necessidade. Por exemplo, caso precise fazer uma compra de R$ 100, mas só possui R$ 50 de limite, será necessário depositar mais R$ 50.

Dessa forma, o valor reservado como limite do cartão só retornará ao cliente após o pagamento da fatura mensal, podendo ser resgatado novamente para a conta digital do Nubank ou mantido como limite.

Embora alguns usuários critiquem a nova ferramenta, ela se faz muito útil para quem de fato precisam ter um cartão com mais limite. Uma vantagem nisso tudo é que o cliente cria um relacionamento com a fintech.

Veja como adicionar mais limite no seu cartão de crédito a seguir:

Acesse o app Nubank, disponível para Android e iOS; Entre no menu de cartões; Clique em “Ajustar limite”; Escolha a opção “Reservar como limite” e informe o valor desejado; Faça suas compras no crédito e pague a fatura na data correta.

Aumente seu limite no Nubank

Para estabelecer o valor do limite de cada cliente, a fintech conta com uma tecnologia em algoritmos. Assim, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

No entanto, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.