Nubank faz anúncio importante para clientes tomarem decisão

O Nubank fez um anúncio muito importante para os sócios dos chamados “pedacinhos”. De acordo com a fintech, os clientes que receberam uma parte da empresa quando foi aberto um capital na bolsa em dezembro de 2021, já podem decidir o que farão com o dinheiro.

Em 2021, o Nubank possibilitou que milhões de clientes investissem na Bolsa de Valores. De acordo com informações do banco digital, o chamado “pedacinho” se refere a um BDR (Brazilian Depositary Receipts), que equivale a um sexto de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings.

É importante ressaltar que, por se tratar de um investimento com grande risco, a aplicação é sugerida para perfis específicos de investidores.

Como utilizar o pedacinho do Nubank?

Primeiramente, de acordo com o Nubank, o próprio cliente pode escolher o destino do valor investido. A negociação do ativo do NuSócio poderá ser feita a partir do dia 10 de dezembro. O investidor poderá escolher entre receber o valor, ou vender sua parte na ação.

Os investidores que tiveram BDR durante a oferta pública inicial ou em operações no mercado, serão convocados para tratarem dos assuntos por meio do Plano de Descontinuidade do Programa de BDRs Nível 3.

O que pode ser feito com o valor investido?

A princípio, o Nubank lançou o NuSócios com a finalidade de garantir que os seus clientes conseguissem ter mais controle do seu dinheiro. Agora, os clientes estão liberados para decidirem o que farão com os valores investidos. Portanto, confira a seguir quais são as opções:

O investidor pode escolher o recebimento do BDR;

Pode vender o BDR e transferir a quantia para as Caixinhas do Nubank;

Pode adiar a decisão até o fim do período de restrição, que será no dia 9 de dezembro.

Caixinhas do Nubank

No aplicativo, já é possível observar alguns temas sugeridos para as Caixinhas, como: “fazer uma viagem” e “reformar a casa”; todavia, é possível criar e personalizar suas próprias caixinhas. Além disso, o cliente pode ter quantas contas quiser, pois não há limitação.

Após criar a caixinha, basta escolher o nome e uma foto para identificá-la. Até o momento, de acordo com a fintech, as opções disponíveis no aplicativo são:

Reformar a casa;

Focar na carreira;

Reserva de emergência;

Fazer uma viagem;

Meu sonho de consumo.

Para quem esse recurso pode ser vantajoso?

Elas podem ser úteis para ajudar quem deseja ter maior organização financeira, a fim de realizar metas específicas e objetivos pessoais. Com a separação dos recursos, os usuários conseguem ter mais clareza quanto ao alcance de cada alvo estabelecido.

Os valores das Caixinhas podem ser movimentados?

A princípio, o dinheiro guardado em uma Caixinha pode ser solicitado a qualquer momento, no entanto, é necessário aguardar um dia útil para que fique disponível. Contudo, nos casos em que os recursos forem aplicados em investimentos, será necessário verificar as regras do produto.

As Caixinhas são um tipo de investimento?

Em suma, todas as Caixinhas do banco digital têm um investimento por trás. Desse modo, essa aplicação faz com que o dinheiro guardado não fique estagnado e em processo de desvalorização, como em uma conta corrente.

Portanto, os investimentos disponíveis nas Caixinhas podem ter um rendimento igual ou superior ao CDI ao longo do tempo. Lembrando que atualmente existem apenas dois tipos de investimentos nas Caixinhas, são eles:

RDB do Nubank – que permite um rendimento de 100% do CDI, liquidez imediata e proteção do Fundo Garantidor de Créditos – uma boa opção para metas de curto prazo e para reserva de emergência;

– que permite um rendimento de 100% do CDI, liquidez imediata e proteção do Fundo Garantidor de Créditos – uma boa opção para metas de curto prazo e para reserva de emergência; NU Reserva Imediata – um fundo de renda fixa com potencial de rentabilidade acima de 100% do CDI em longo prazo.

Contudo, em ambos os casos há baixíssimos riscos e alta liquidez, ou seja, é possível resgatar o dinheiro quando precisar e os valores ficam disponíveis na conta até um dia útil.