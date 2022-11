Nubank lança nova linha de crédito e surpreende clientes

Recentemente, o Nubank lançou uma linha de crédito com garantia. Em suma, os clientes da fintech podem contratar o empréstimo usando como garantia os recursos do Resgate Planejado. A modalidade oferece menos riscos à fintech, inclusive, com relação a possibilidade de inadimplência por parte dos contratantes.

As condições para a contratação do empréstimo com garantia do Nubank são as seguintes: Pagamento em até 24x;

Pagamento da primeira parcela em 90 dias após o contrato;

A cada R$ 100 do empréstimo, é ativado o Resgate Planejado. Todavia, durante a vigência do contrato, a aplicação usada como garantia do serviço permanece bloqueada, entretanto, o dinheiro continua a render normalmente. Vale ressaltar que é o Nubank quem escolhe o investimento a ser utilizado, sendo sempre o maior. Desse modo, em casos de atraso no pagamento, o dinheiro será utilizado para quitar as parcelas da dívida.

Taxas

Como sempre, a fintech definirá os valores e taxas de juros de acordo com a análise de crédito individual de cada cliente elegível para a contratação do empréstimo com garantia. Desse modo, essa avaliação é realizada sob vários critérios, até mesmo com utilização de inteligência artificial.

Como solicitar o empréstimo com garantia do Nubank? Para solicitar o crédito com dinheiro guardado do Nubank será necessário baixar o aplicativo da fintech, disponível para Android e iOS. Na plataforma, é possível fazer uma simulação para conferir as condições. Além disso, o pagamento do empréstimo pode ser dividido em até 24 parcelas, com carência de 90 dias para pagar a primeira parcela. “Com o empréstimo com dinheiro guardado como garantia, conseguimos disponibilizar empréstimo para ainda mais clientes, que ainda não tinham acesso à opção do Nubank”, diz o comunicado no blog do banco.

Confira o passo a passo: Acesso o aplicativo do Nubank; Selecione a opção de empréstimo; Depois, toque em “Empréstimo com dinheiro guardado”; Por fim, faça a simulação e clique em “Confirmar”; Pronto, a transação está finalizada.

Empréstimo pessoal do Nubank

O banco digital também oferece outro tipo de empréstimo. O crédito pessoal da fintech permite que o contratante comece a pagar a dívida após 90 dias, além de ser parcelada em até 24 vezes. Também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo. O serviço, que é oferecido apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é de fácil acesso. Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação. Veja a seguir como contratar o empréstimo: Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação. No que se refere ao pagamento do empréstimo pessoal do Nubank, ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento. Caso a quitação não seja realizada na data prevista, é cobrada uma multa fixa de 2%, além dos juros.