Nubank libera 8 dicas surpreendentes para aumentar o limite do seu cartão

O Nubank é o banco digital responsável por um dos cartões de crédito mais requisitados pelos brasileiros. A ferramenta é uma das mais desejadas pois possui condições vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero. No entanto, quando liberado é possível que o usuário não se satisfaça com o limite disponibilizado.

Isso porque, a fintech utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada cliente poderá receber de crédito. Portanto, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Confira as 8 dicas principais para aumentar o limite do seu cartão

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Ainda, outro fator que pode ajudar o cliente é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Isso porque, o negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.

Novo cartão libera até 50% de desconto para clientes

O Nubank lançou recentemente um novo cartão com diversas vantagens. Trata-se do Cartão Ultravioleta, que além dos benefícios exclusivos de um produto na versão black, disponibiliza uma série de descontos em empresas parceiras.

Entretanto, é importante destacar que diferente do cartão tradicional, o Ultravioleta possui anuidade de R$ 49 mensais, que pode ser isentada caso o usuário mantenha os seus gastos mensais em R$ 5 mil, ou invista ao menos R$ 150 mil na fintech.

O produto é impresso na bandeira Mastercard Black, que garante acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida e outros benefícios. Além disso, o titular tem direito 1% de cashback automático em todas compras, e seu saldo rende 200% do CDI.

O cartão oferece descontos em lojas parceiras

As empresas parceiras podem conceder descontos de até 50%. Confira a seguir:

C&A: 12% de desconto no site;

Camicado: até 10% de desconto em todas as compras no hotsite;

Casas Bahia: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Centauro: 25% de desconto em camisas de time no site;

Clube do Malte: 50% de desconto no primeiro mês do Beer Pack 4 para assinatura trimestral;

Dasa: até 20% de desconto em vacinas e exames;

Decolar: até 10% de desconto em passagens, hospedagens, pacotes e mais;

Electrolux: até 45% de desconto no Shop Club;

Evino: R$ 50 de desconto na primeira compra e R$ 20 nas demais;

Extra: até 25% de desconto em produtos selecionados;

Liquido: 12% de desconto em todo o hotsite da promoção;

LivUp: até 20% de desconto em produtos;

Localiza: 10% de desconto no valor das diárias;

Mash: 10% de desconto em todo site;

Natura: até 30% de desconto em produtos selecionados;

Netshoes: 15% de desconto em compras no site;

Ponto: até 25% de desconto em produtos selecionados;

RecargaPay: R$ 10, de desconto na primeira compra no aplicativo;

Renner: até 15% de desconto em compras no site;

Salomão Zoppi: 25% de desconto em exames;

Shoestock: até R$100 de desconto em compras no site;

Sociedade da Mesa: 20% de desconto na primeira compra;

Tommy Hilfiger: 20% de desconto mais frete grátis;

Zattini: 10% de desconto em produtos vendidos e enviados pela Zattini.