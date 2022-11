NUBANK libera limite EXTRA para pagamento de boletos com o cartão de crédito; veja

Novidade no Nubank! A fintech lançou o “Limite Adicional” para pagamentos de boletos no cartão de crédito. Isso significa que os clientes podem contar com um limite maior no roxinho (apelido dado ao cartão de crédito da empresa) para fazer pagamentos de boletos.

No entanto, a princípio, apenas um grupo de clientes tem acesso ao novo recurso do Nubank, uma vez que o banco digital está disponibilizando o Limite Adicional de forma gradativa.

Limite Adicional do Nubank

Como o nome sugere, o Limite Adicional do Nubank é um valor adicional no cartão exclusivo para pagamentos de boletos. Desse modo, os usuários podem usar o cartão para pagar contas, sem comprometer o crédito que já possuía.

Valor do Limite Adicional

O valor liberado no Limite Adicional varia para cada cliente, considerando os mesmos critérios tradicionais utilizados pela empresa, como a análise prévia de crédito.

Como saber o meu Limite Adicional?

O usuário pode conferir quanto tem disponível de Limite Adicional na hora de pagar um boleto com o cartão de crédito. Neste sentido, caso possua limite, será notificado assim que escolher o pagamento pelo cartão de crédito. Todavia, vale ressaltar que o limite também pode variar, ou seja, pode não ser o mesmo de um mês para o outro.

Taxas extras

Além da vantagem do próprio recurso, o Limite Adicional não cobra nenhum tipo de taxa. Ademais, os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) são os mesmos aplicados na função de pagamento de boletos pelo cartão de crédito.

Veja a seguir como pagar um boleto pelo cartão de crédito usando o Limite Adicional:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela inicial, clique em “Pagar”; Selecione “Pagar boletos”; Escaneie o boleto ou digitar o código de barras; Selecione “Escolher forma de pagamento” – nesta tela, caso tenha limite adicional disponível, a informação será mostrada aqui; Clique em “Cartão de crédito” e escolher o número de parcelas; Verifique as informações do pagamento; Toque em “Pagar”, inserir sua senha de 4 dígitos para confirmar e pronto.

Adicionar limite no cartão de crédito do Nubank

O usuário consegue colocar até R$ 5 mil de limite no seu cartão de crédito. Em suma, o recurso funciona conforme a sua necessidade. Por exemplo, caso precise fazer uma compra de R$ 100, mas só possui R$ 50 de limite, será necessário depositar mais R$ 50.

Dessa forma, o valor reservado como limite do cartão só retornará ao cliente após o pagamento da fatura mensal, podendo ser resgatado novamente para a conta digital do Nubank ou mantido como limite.

Embora alguns usuários critiquem a nova ferramenta, ela se faz muito útil para quem de fato precisam ter um cartão com mais limite. Uma vantagem nisso tudo é que o cliente cria um relacionamento com a fintech.

Veja como adicionar mais limite no seu cartão de crédito a seguir:

Acesse o app Nubank, disponível para Android e iOS; Entre no menu de cartões; Clique em “Ajustar limite”; Escolha a opção “Reservar como limite” e informe o valor desejado; Faça suas compras no crédito e pague a fatura na data correta.