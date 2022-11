Nubank oferece empréstimo com dinheiro guardado; veja como solicitar

Clientes do Nubank podem solicitar um empréstimo concedido através do dinheiro guardado na fintech. Em resumo, o usuário pode solicitar um empréstimo por qualquer motivo que desejar, sem a necessidade de movimentar as economias. Elas servem de garantia para o crédito.

Na prática, o banco digital considera o dinheiro guardado como resgate planejado, dessa forma, é possível permitir a liberação do crédito. Neste sentido, não é preciso utilizar as reservas econômicas, além disso, o dinheiro vai continuar rendendo na conta digital da fintech. Como solicitar o empréstimo do Nubank? Para solicitar o crédito com dinheiro guardado do Nubank será necessário baixar o aplicativo da fintech, disponível para Android e iOS. Na plataforma, é possível fazer uma simulação para conferir as condições. Além disso, o pagamento do empréstimo pode ser dividido em até 24 parcelas, com carência de 90 dias para pagar a primeira parcela. “Com o empréstimo com dinheiro guardado como garantia, conseguimos disponibilizar empréstimo para ainda mais clientes, que ainda não tinham acesso à opção do Nubank”, diz o comunicado no blog do banco.

O banco digital também oferece outro tipo de empréstimo. O crédito pessoal da fintech permite que o contratante comece a pagar a dívida após 90 dias, além de ser parcelada em até 24 vezes. Também é possível optar pela melhor data de pagamento pelo aplicativo.

O serviço, que é oferecido apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é de fácil acesso. Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação.

Fonte: Notícias Concursos