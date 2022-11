NUBANK revela dinheiro esquecido em contas; veja se pode sacar

Atualmente, seu dinheiro pode estar esquecido no sistema financeiro brasileiro, mas você ainda não sabe. Embora seja um fato curioso, isso pode ocorrer. O Nubank, por exemplo, explica onde encontrar o valor que está esquecido em sua conta.

Portanto, quer descobrir como localizar seu dinheiro esquecido? Então continue acompanhando a matéria conosco!

Dinheiro esquecido no Nubank

Primeiramente, é importante ressaltar que existe a possibilidade de você ter um dinheiro esquecido, mas não sabe de fato onde o valor está.

Dessa forma, o Nubank explica onde encontrar uma grana que está abandonada no sistema financeiro neste momento.

Nubank revela que você pode ter dinheiro esquecido

Atrasados do INSS

A saber, os atrasados do INSS são pagos corriqueiramente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A princípio, é válido destacar que os valores “extras” são pagos após a revisão de benefícios.

Os precatórios se referem a dívidas pagas pelo Governo Federal para quem tem direito a mais de 60 salários mínimos, o equivalente a R$ 72.720, considerando os atuais R$ 1.212. Em suma, os recursos têm origem em atrasados de aposentadorias, pensões, salários e outros.

Para saber se será contemplado com os pagamentos dos precatórios 2022, o ganhador da ação deverá acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) da sua região.

Cashback

Um sistema novo e que vem crescendo nos últimos anos é o cashback. Mas não é por acaso, visto que é uma opção que oferece um grande benefício para os clientes: resgatar uma parte do dinheiro de volta de uma determinada compra.

Outros valores disponíveis podem ser do cartão de crédito do Nubank, como ocorre no programa de pontos da fintech, chamado Ultravioleta, ou também de alguma outra plataforma.

Para conferir, acesso o aplicativo do banco e consulte se você possui cashback disponível.

Créditos de nota fiscal

Atualmente, uma situação muito comum ocorre quando um cliente chega em um estabelecimento para pagar determinada compra e o atendente pergunta se você deseja preencher o CPF na nota fiscal. Muitos optam por não colocar, mas você sabia que é possível receber dinheiro por isso?

A possibilidade de ganhar um valor extra com essa ação ocorre porque diversos estados do país contam com créditos para clientes que preenchem o seu CPF nas notas fiscais. Portanto, fique atento, pois pode ter algum valor esperando por você.

Contas antigas “esquecidas”

Muitos não saber, mas podem sim possuir valores disponíveis em contas antigas. Se você já realizou a abertura de contas em diversos bancos e nunca mais usou, saiba que o dinheiro ainda está parado. Recentemente, o Banco Central lançou uma ferramenta, o Sistema Valores a Receber, que tem a função de devolver valores que estão esquecidos em instituições financeiras de o país. Veja aqui.

FGTS

Por outro lado, os trabalhadores em todo o país também contarão com direito ao saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Sabe-se, neste momento, que os cidadãos poderão contar com a retirada de várias modalidades, como, por exemplo, o saque extraordinário, o saque-aniversário, saque por conta de enchentes, entre outros.

Embora os valores sejam pagos de uma mesma reserva, as opções de saque não são iguais e cada uma tem suas exigências. No caso do extraordinário, por exemplo, é necessário ter dinheiro no fundo. Ademais, no caso do saque-aniversário, o cidadão precisa ter aderido a modalidade.

PIS/Pasep

Atualmente, os trabalhadores poderão contar dom o dinheiro esquecido do PIS/PASEP. A saber, são bilhões de reais que estão em esquecimento por milhões de cidadãos.

O benefício é direito dos trabalhadores que atuaram com a carteira assinada entre 1971 e 1988. De acordo com a Caixa, cerca de R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS/Pasep estão disponíveis para 10,6 milhões de pessoas.

A solicitação dos valores pode ocorrer pelo próprio trabalhador, seguindo alguns passos, conforme a seguir:

Acesse o App FGTS e faça login; No menu, selecione a opção “Solicitar o saque do PIS/Pasep”; Confira o valor disponível; Informe o número da fala que pretende receber a quantia; Aguarde a transferência.