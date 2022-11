Nubank surpreende clientes com prêmios de até R$ 60 MIL

Recentemente, o Nubank anunciou o lançamento do próprio bolão da Copa do Mundo. Trata-se do NuBolão, nova ferramenta em que os clientes poderão dar seus palpites sobre os jogos do mundial em um ranking geral ou por meio de grupos privados.

A fintch informou que os clientes poderão ganhar desde vouchers para gastar no McDonald’s, até o valor de R$ 60 mil.

NuBolão do Nubank

Como já mencionado, o NuBolão se trata de um novo serviço criado pelo Nubank para entreter e beneficiar seus clientes fãs de futebol. Com a nova função, os usuários poderão criar grupos e dar palpites sobre os jogos da Copa do Mundo de forma simples e sem gastar nada por isso.

A fintech informou ao participar do NuBolão o cliente concorre a vários prêmios, sendo vouchers de R$ 3 mil para gastar no McDonald’s e prêmios em dinheiro para os 3 primeiros colocados do Ranking Geral na fase de grupos e do Ranking Geral na final do Mundial.

Prêmios do NuBolão

O NuBolão vai sortear semanalmente 400 prêmios de R$ 400, divididos em R$ 300 em dinheiro e R$ 100 em voucher para usar no McDonald’s. A cada palpite do cliente será dado um número da sorte. Além disso, participando de grupo privado, o palpiteiro pode receber mais 5 números.

De acordo com o Nubank a premiação acontecerá desta forma:

Para o ranking geral na fase de grupos

1º lugar- R$ 20 mil nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para utilizar no McDonald´s;

2º lugar – R$ 12 mil nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para utilizar no McDonald´s;

3º lugar – R$ 5 mil nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para usar no McDonald´s.

Para o ranking geral do final da copa do mundo

1º lugar – R$ 60 mil depositados nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para usar no McDonald´s;

2º lugar – R$ 35 mil depositados nas Caixinhas do Nubank mais um voucher de R$ 3 mil para utilizar no McDonald´s;

3º lugar – R$ 20 mil depositados nas Caixinhas do Nubank mais voucher de R$ 3 mil, para utilizar no McDonald´s.

É importante salientar que os interessados já podem dar início aos palpites a partir do dia 27 deste mês e será finalizado o prazo no último dia de jogo do mundial.

Nubank pode liberar limite de até R$5 mil

Não é novidade para ninguém que o Nubank é um dos bancos digitais mais procurados no Brasil. Isso ocorre porque a fintech conta atualmente com vários serviços e vantagens aos seus usuários, como, por exemplo, o cartão de crédito que não tem cobrança de anuidade. Contudo, quando ocorre a liberação do crédito, nem sempre agrada aos clientes.

Nesse sentido, o Nubank traz uma ferramenta que reserva parcial ou totalmente o saldo para ser utilizado como crédito. Sendo assim, o cliente que deseja realizar uma compra no valor de R$ 600, por exemplo, pode depositar o valor em sua conta e reservá-lo como limite de crédito. O valor depositado na conta e utilizado como crédito fica indisponível para uso até que a fatura do cartão seja paga. Após a efetuação do pagamento, acontece a liberação do valor, ficando a critério do cliente de como o dinheiro será utilizado. Contudo, é válido salientar que, caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o banco utilizará do saldo reservado para quitar a fatura. De acordo com informações do Nubank, o cliente pode usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o cliente consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente quanto virtualmente. Como utilizar a ferramenta no Nubank que permite saldo de até R$5 mil? Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Por fim, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado. Vantagens do serviço Embora não pareça tão vantajosa, tendo em vista que é o cliente quem disponibiliza o seu próprio limite, a função pode ser muito útil para aqueles que não contam com crédito pré-aprovado. “Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica o Nubank.