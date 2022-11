Nubank tem 3 recursos para te ajudar a organizar suas contas

O Nubank oferece vários serviços aos seus clientes através do aplicativo. Entre os produtos mais recentes o Assistente de Pagamentos, o Buscador de Boletos e o PIX Recorrente. Quer saber mais sobre cada um deles e como eles podem te ajudar? Veja mais detalhes neste artigo.

Assistente de Pagamentos do Nubank

A ferramenta funciona como um gerenciador de contas, com intuito de permitir ao cliente organizar melhor tudo o que envolve a sua vida financeira. Pelo aplicativo da fintech, é possível centralizar todas as contas e organizar os pagamentos de forma automática.

Em suma, o serviço funciona como uma gestão de pagamentos, basta o cliente juntar todas as suas contas no banco digital. Assim, é possível acompanhar os boletos agendados, pagar faturas, fazer Pix programados e aproveitar a função de busca de boletos.

Além de efetuar pagamentos já agendados, o recurso emite alertas que lembram os clientes sobre as datas de vencimento. Além disso, controla a quantidade de parcelas quitadas e quantas ainda restam para concluir a dívida.

Buscador de Boletos do Nubank

O Buscador de Boletos, também conhecido como Débito Direto Autorizado (DDA), funciona de uma forma bem simples. Com apenas alguns cliques o cliente consegue verificar todos os boletos gerados com o seu CPF ou CNPJ.

Todavia, é importante ressaltar que a ferramenta não inclui na busca, boletos como de infraestrutura, como de água, luz, internet, gás, impostos, entre outros. O recurso funciona de forma automática.

Contudo, para usar a funcionalidade é preciso habilitá-la (veja logo abaixo). Com isso, você será notificado toda a vez que houver uma nova emissão de boleto em seu CPF ou CNPJ. Desse modo, é possível agendar e fazer o pagamento na hora.

PIX Recorrendo do Nubank

Por fim, este recurso funciona como um débito automático que pode ser ativado e desativado quantas vezes for necessário. O chamado PIX Recorrente está sendo disponibilizado de forma gradual para os correntistas do Nubank, entretanto em breve estará liberado para todos que usam os serviços da fintech.

Se você tem contas fixas que devem ser pagas sempre nas datas corretas, saiba que o PIX Recorrente é ideal para você, pois com ele é possível deixar transferências programadas para que seja feita na data de vencimento da conta, boleto ou acordo, sem risco de atraso.

Neste sentido, é possível escolher a periodicidade das transações: mensais, quinzenais e semanais. Para usar o recursos, é só cadastrar as pessoas ou empresas que costuma pagar com frequência e não se preocupar, uma vez que os pagamentos ocorrerão em dia.

“O PIX Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, ressaltou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.