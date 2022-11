Nubank; Veja o que é possível ganhar com o bolão da Copa!

Aproveitando o clima de Copa do Mundo, o Nubank lançou o “NuBolão”, uma ferramenta dentro do próprio aplicativo da instituição que deve oferecer milhares de prêmios aos usuários. Para participar do bolão, basta dar um palpite até 30 minutos antes do início de uma partida.

“Podem participar do bolão clientes do Nubank, que sejam maiores de 18 anos, e que possuam uma conta ativa aberta no Brasil. Basta inserir o seu primeiro palpite para aceitar o regulamento e começar a concorrer aos prêmios”, explica o banco digital em seu blog.

Quais os prêmios do bolão do Nubank?

Segundo o Nubank, existem duas formas de ganhar prêmio com o NuBolão: na sorte ou por desempenho. Os prêmios de sorte serão distribuídos semanalmente por sorteios. O banco digital informou que 400 prêmios de R$ 400 serão sorteados ao longo de todo o campeonato. Nesses casos, R$ 300 serão depositados aos clientes e os R$ 100 restantes serão entregues por meio de cartões presente para serem utilizados no McDonald’s.

“Para participar dos sorteios semanais, basta fazer um palpite – não importa se ele é certo ou não. Cada palpite gera um número da sorte. É possível aumentar suas chances entrando em um grupo fechado do bolão. Ao fazer isso, você recebe 5 números da sorte. Ou seja, quanto mais você palpitar, mais chances tem de ganhar”, diz o Nubank.

Já os prêmios por desempenho serão divididos entre dois Rankings, o geral ao final da fase de grupos e o Ranking Geral da Copa do Mundo. De acordo com o Nubank, os vencedores de ambas as categorias só serão anunciados ao final do mundial.

O Ranking Geral da Fase de Grupos deve contemplar os três primeiros colocados. Desse modo, o primeiro colocado deve receber R$ 20 mil, o 2º colocado receberá R$ 12 mil e o 3º colocado R$ 5 mil. Os três participantes também receberão R$ 3 mil para utilizar no McDonald’s no período de seis meses.

Já o Ranking final do mundial oferecerá os maiores prêmios aos clientes do Nubank. Isso significa que o 1º colocado deve receber R$ 60 mil, o 2º colocado R$ 35 e o 3º colocado: R$ 20 mil. Assim como no Ranking da Fase de Grupos, os três primeiros colocados receberão R$ 3 mill cada um para utilizarem no McDonald’s.

Entenda os critérios de pontuação

De acordo com o banco digital, a pontuação e a classificação do Ranking Geral e do Bolão de Grupos privados do NuBolão serão atualizadas após cada partida. Desse modo, os clientes poderão consultar diretamente no aplicativo. Confira os critérios de pontuação divulgados pelo Nubank:

Critério Pontos Acertar o placar exato da partida 25 pontos Acertar o vencedor e o número de gols da equipe vencedora 18 pontos Acertar o vencedor e a diferença de gols entre o vencedor e o perdedor 15 pontos Acertar que a partida terminaria em empate 15 pontos Acertar o time vencedor e o número de gols do time perdedor 12 pontos Acertar apenas o vencedor da partida 10 pontos Previu que o jogo seria um empate e não foi empate 4 pontos Outro tipo de palpite 0 pontos Não palpitar 0 pontos

É importante ressaltar que esses pontos não são cumulativos em uma mesma partida. Mais informações sobre o bolão da Copa do Mundo do Nubank podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais da instituição financeira.