Nube oferece mais de 10 mil vagas de estágios em todo país

A Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo, nesta semana, 9.215 vagas de estágio em todo Brasil. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Design, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Farmácia, Gastronomia, Letras, Pedagogia, Química, Tecnologia da Informação e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico. As bolsas auxílio variam de R$ 1.302,00 a R$ 2.300,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br e concorrer a muitas oportunidades.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.000,00 | 246492

Biblioteconomia | R$ 1.545,00 | 232608

Ciências Atuariais | R$ 1.700,00 | 245755

Ciências Contábeis | R$ 2.000,00 | 243923

Comércio Exterior | R$ 1.640,00 | 165469

Design | R$ 2.000,00 | 135127

Direito | R$ 2.000,00 | 246510

Economia | R$ 1.302,00 | 243530

Educação Física | R$ 1.400,00 | 240509

Enfermagem | R$ 1.400,00 | 246145

Engenharia | R$ 2.300,00 | 145896

Engenharia Ambiental | R$ 2.433,00 | 246097

Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 236167

Engenharia de Produção | R$ 1.500,00 | 246180

Engenharia Elétrica | R$ 2.200,00 | 244986

Engenharia Eletrônica | R$ 2.000,00 | 244862

Engenharia Mecânica | R$ 1.900,00 | 227343

Engenharia Metalúrgica | R$ 1.500,00 | 246224

Farmácia | R$ 1.492,00 | 188125

Fonoaudiologia | R$ 1.600,00 | 244753

Gastronomia | R$ 1.300,00 | 229083

História | R$ 1.400,00 | 242784

Letras | R$ 1.400,00 | 242134

Marketing | R$ 2.000,00 | 186176

Pedagogia | R$ 1.581,00 | 240391

Publicidade | R$ 1.860,00 | 245430

Química | R$ 1.900,00 | 180067

Tecnologia da Informação | R$ 2.200,00 | 246081

Turismo | R$ 1.400,00 | 245891

