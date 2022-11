NuBolão: Nubank realiza BOLÃO GRATUITO no app; veja como participar

Você está animado e acompanhando a Copa do Mundo no Catar este ano? Muitas pessoas realizam bolões, a fim de sugerir os resultados e ganhar prêmios. Mas agora, a Nubank lançou o seu próprio Bolão, o NuBolão. O mais legal é que todos os seus clientes podem participar de forma gratuita dessa brincadeira que poderá te render excelentes premiações.

Quer saber como funciona o Nubolão e como participar? A seguir, confira todas as informações que você precisa saber e não exite em reunir os amigos para chutar os melhores lances!

NuBolão: como funciona?

Você está acompanhando a Copa do Mundo este ano e ainda não está participando de nenhum bolão? Se você não quer arriscar o seu dinheiro, saiba que pode participar gratuitamente do Bolão da NuBank. E você nem precisa assistir os jogos para isso!

A Nubank é um dos bancos digitais favoritos dos brasileiros. Agora, o roxinho decidiu lançar uma nova “brincadeira da Copa” para os seus clientes.

Normalmente, os bolões que você encontra por aí você precisa pagar para participar. Afinal, é uma aposta. Mas a ideia da Nubank é realmente a diversão com prêmios. Assim, ela irá presentear os seus clientes com vários prêmios em dinheiro e vales presentes.

Como participar?

Participar do Bolão da Nubank é muito fácil. Em primeiro lugar, você precisa ter uma conta digital no banco. Todos os clientes podem participar e concorrer aos prêmios.

Assim, basta você acessar o aplicativo da Nubank no seu celular e procure pela opção “Bola em campo com NuBolão”, no final da tela do app. Em seguida, clique em “Saiba mais”.

Depois, se abrirá uma tela em que você poderá ver todas as partidas da Copa do Mundo que já estão confirmadas. Assim, poderá observar um campo editável ao lado do símbolo de cada país. Neste campo, você deverá inserir o seu palpite.

O aplicativo salva o seu palpite automaticamente e você já estará participando do Bolão da Nubank. Viu como é fácil?

Prêmios do NuBolão

A Nubank irá distribuir prêmios de R$ 300 mil toda semana. O mais legal é que a promoção ficará ativa até o final da Copa. Dessa forma, até o dia 18 de dezembro você ainda poderá dar os seus palpites e concorrer às premiações.

A Nubank criou um sistema que premia de duas formas diferentes: através do ranking final das pontuações e através de premiações semanais.

Semanalmente, o roxinho irá distribuir 400 prêmios de R$ 400. Desses, R$ 300 serão destinados para as Caixinhas do Nubank. Os R$ 100 remanescentes serão no formato de cartões presente do McDonald’s.

No formato de Ranking, o NuBolão irá sortear prêmios ao final da fase de grupos e ao final do campeonato para as pessoas que obtiverem maiores pontuações. Os prêmios serão os seguintes:

Maior pontuação na fase de grupos: prêmio de R$ 20 mil nas Caixinhas do Nubank e um cartão presente de R$ 3 mil para o McDonald’s no período de seis meses;

prêmio de R$ 20 mil nas Caixinhas do Nubank e um cartão presente de R$ 3 mil para o McDonald’s no período de seis meses; Maior pontuação do Ranking Final: R$ 60 mil nas Caixinhas do Nubank e um cartão presente no valor de R$ 3 mil para utilizar no McDonald’s.

Como criar uma conta na Nubank?

Se você ainda não possui conta da Nubank, ainda poderá criar a sua e participar do NuBolão. Para isso, basta acessar o site oficial das contas Nubank. Na página principal, você deverá inserir o seu CPF no campo indicado e clicar em “Continuar”.

Em seguida, você deverá inserir suas informações pessoais (nome completo, celular e e-mail). Após ler e aceitar a Política de Privacidade, clique em “enviar”.

Por fim, basta guardar o e-mail que a Nubank irá enviar para você, onde poderá haver a confirmação da criação da sua conta. Vale ressaltar que o roxinho também oferece vários benefícios na conta, como o cartão de crédito, sob análise de crédito.

Além disso, apenas as pessoas maiores de 18 anos podem abrir conta na Nubank.