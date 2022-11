Nubolão: saiba tudo sobre o bolão da Copa do Mundo da Nubank

A startup brasileira precursora no setor de serviços financeiros, famosa por seus cartões de crédito roxinhos, lançou o Nubolão, para os torcedores do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. Ademais, os prêmios podem chegar a até R$30 mil. São inúmeras as recompensas para os jogadores do bolão da instituição financeira.

A Copa do Mundo no Qatar começou no dia 20 de novembro, o Brasil fez sua estreia na quinta-feira passada (24/11), vencendo a Sérvia por 2 a 0. Dessa maneira, quem está acompanhando o campeonato, pode fazer suas apostas através do Nubolão, com a possibilidade de ganhar algum dinheiro com isso.

Através do bolão, o usuário do cartão roxo da Nubank pode escolher placares relacionados aos jogos da competição, ganhando vários prêmios, de uma maneira gratuita, até o final do campeonato mundial, no dia 18 de dezembro. Todavia, não é preciso assistir a todos os jogos para poder fazer as apostas.

Para participar, o usuário dos serviços da startup brasileira deve utilizar o aplicativo para celulares do banco. Dessa maneira, pode-se dar palpites individuais sobre os jogos da Copa do Mundo do Qatar, ou criar um grupo de amigos ou familiares. A ferramenta é bastante simples, divertida e gratuita.

Como o Nubolão funciona

O processo é simples e prático, não é necessário fazer as contas de sua pontuação ou do ranking do bolão da Nubank. Analogamente, para participar, através do aplicativo para celulares, é necessário apenas que o usuário do cartão roxo, adicione seu palpite sobre o placar do jogo do campeonato.

Vale observar que para apostar, é necessário clicar em um botão específico no aplicativo, relacionado ao bolão. Através do ícone, é possível adicionar os placares dos jogos. Aliás, os prêmios semanais do Nubolão somam R$300 mil, com a possibilidade de todos os usuários participarem.

Prêmios do Nubolão

A premiação pelo aplicativo da Nubank se dá de duas maneiras: semanalmente, são oferecidos 400 prêmios de R$400. Destes, R$300 vão para a “caixinha” do banco e R$100 em cartões de presente da McDonald ‘s. Outra forma de apostar é através do ranking. Se o usuário for bem classificado no Ranking da Fase de Grupos, ou no fim do torneio, no Ranking Geral, pode ganhar até R$20 mil.

O usuário terá este valor disponível em sua caixinha e ganhará um cartão presente de R$3 mil no McDonalds para ser utilizado no período de seis meses. O ganhador no Ranking Final ganhará o prêmio de R$60 mil, que também irá para a caixinha do Nubank, além de um cartão presente de R$3 mil para ser utilizado no McDonalds.

Como participar

A princípio é preciso observar observar que para participar do Nubolão é necessário ser um cliente do banco. Além disso, deve-se ter mais de 18 anos e ter o aplicativo da Nubank em seu celular. Quem ainda não é cliente, pode-se cadastrar aqui. Em seguida, é preciso clicar no ícone da bolinha de futebol, no canto direito da página.

Depois é só fazer a aposta no Nubolão, dando o seu primeiro palpite em relação ao jogo da Copa do Mundo no Qatar. Vale ressaltar que é preciso confirmar a leitura do regulamento. Após estas ações, o usuário já está pronto para receber os prêmios, se acertar o resultado dos jogos.

Para ter acesso ao Nubolão o usuário deve manter seu aplicativo atualizado. Em síntese, os clientes do banco poderão participar de até 100 grupos privados. Entretanto, o palpite é único. Isso quer dizer que a escolha do resultado da partida, deverá ser incluída nos grupos e no ranking geral.

Os palpites feitos pelos participantes podem ser alterados até 30 minutos antes das partidas. O usuário deve indicar o resultado final do jogo. Os gols em uma situação de pênalti no final da partida ficarão de fora. É possível incluir os palpites de todos os jogos da Copa do Mundo pelo aplicativo Nubank.

A conta do banco deve estar ativa no Brasil. Os prêmios distribuídos pelo banco são baseados na sorte, relacionada ao palpite do jogo no campeonato mundial, ou no desempenho do usuário como palpiteiro, durante o período da Copa do Mundo. Em conclusão, o resultado do Ranking da Fase de Grupos e Geral será no dia 18 de dezembro.