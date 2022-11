O código de área 844 é legítimo ou outro golpe? (2023)

Se você já recebeu ligações de números que começam com o código de área “844”, provavelmente estará pensando em descobrir que a ligação foi de uma empresa oficial ligando para você ou de um golpista tentando roubar seu dinheiro. Dentro dos limites dos Estados Unidos, é perfeitamente aceitável usar o código de área ‘844‘.

O código de área 844 não corresponde a uma localização geográfica específica; em vez disso, é fornecido como um número gratuito que pode ser contatado de qualquer país do mundo. No entanto, para as pessoas que pensam se O código de área 844 é legítimo ou outro golpeaqui está o nosso guia para ajudá-los.

Qual é o código de área 844?

Se você não estiver familiarizado com o termo, o código de área 844 é um “número de telefone gratuito”. Refere-se a um código especial de três dígitos que permite ligar de um telefone fixo sem ser cobrado. Os locais podem discar esses números para entrar em contato com empresas e pessoas em outras áreas sem pagar caro por uma chamada de longa distância.

O código de área 844 é um número válido de código de área gratuito comparável ao código de área 800 em termos de legitimidade. No entanto, isso não implica necessariamente que toda e qualquer chamada com código de área 844 seja válida. Em outras palavras, o próprio código de área é legítimo, apesar do fato de que o chamador pode ser um golpista ou vigarista.

Hoje em dia, os golpistas estão ficando cada vez mais brilhantes e também estão encontrando novos métodos para enganar ou enganar as pessoas. Agora, caso esteja recebendo chamadas do código de área 844, você precisa ter certeza de quem está ligando antes de fornecer qualquer informação pessoal a eles.

Sobre o golpe do código de área 844

Os golpistas que usam o código de área 844 tentam aprender o máximo que podem sobre suas vítimas em potencial antes de ligar para elas. Os dados serão úteis para eles adequarem sua conversa durante a ligação.

Por exemplo, se os golpistas descobrirem que você tinha um cartão de crédito que não tem mais, você pode ser um alvo. Depois disso, eles podem agir como um funcionário do banco tentando cobrar uma taxa de atraso associada a esse cartão.

No passado, os golpistas fingiam ser de uma agência de cobrança de dívidas e acusavam os destinatários dos empréstimos de não pagarem seus saldos. Os golpistas, no entanto, exigirão pagamento por meio de débito móvel ou cartão de crédito, ao mesmo tempo em que solicitarão credenciais para acessar a conta bancária online da vítima.

Aqueles que usam o código de área 844 para enganar as pessoas são conhecidos por usar métodos assustadores. Quando as coisas ficavam muito ruins, 844 golpistas até ligavam para os entes queridos e colegas de trabalho da vítima para “provar seus direitos” e “colocar mais pressão” em seu alvo.

Onde está a localização do código de área 844?

Ao contrário dos códigos de área regulares para telefones fixos e celulares, o “código de área 844” não tem significado geográfico. Um proprietário ou operador de código de área 844 pode estar baseado em qualquer um dos mais de 20 países que fazem parte do Plano de Numeração da América do Norte.

Jamaica

Dominica

República Dominicana

Montserrat

As Bahamas

Bermudas

Anguila

Antígua e Barbuda

Ilhas Virgens Britânicas

Canadá

Barbados

São Vicente e Granadinas

Sint Maarten

Ilhas Cayman

Granada

São Cristóvão e Nevis

Trindade e Tobago

Santa Lúcia

Ilhas Turcas e Caicos

O que fazer se eu me envolver no golpe da Área 844?

Os golpistas do código de área 844 podem ser aterrorizantes e não irão embora só porque você desligou na cara deles. Acompanhe os nomes, títulos e organizações que eles afirmam representar enquanto fala com eles.

Se precisar de ajuda, faça uma pesquisa rápida no Google para verificar se as empresas associadas são reais e, em seguida, lembre-se de notificar o golpista em termos inequívocos de que você fez sua pesquisa.

Além disso, se você não conseguir encontrar nenhuma informação sobre eles, eles são realmente golpistas e você deve bloquear o número imediatamente. Você nunca deve fornecer números de cartão de crédito ou débito no telefone. Lembre-se de que os bancos nunca pedirão isso.

O que fazer se você for enganado?

Entre em contato com seu banco imediatamente se você caiu no golpe do código de área 844 ou em um telefone similar ou golpe online e tente reverter todas as transações que você possa ter feito com o golpista.

Esses golpistas da área 844 têm mais chances de sucesso em suas tentativas de roubar seu dinheiro se você fornecer a eles o número CVV do seu cartão escrito no verso. Como resultado, você deve informar seu banco para que ele tome as devidas precauções para proteger sua conta.

Se você foi enganado pelo PayPal, pode facilmente reverter a transação. No entanto, se você foi enganado em sua conta bancária ou pagou por meio de criptomoeda, está em apuros porque, exceto pelo banco, não há como recuperar seu dinheiro do sistema descentralizado.

Você deve sempre denunciar golpistas on-line, independentemente de poder ou não receber seu dinheiro de volta. Para ajudar a aplicação da lei a prendê-los e proteger outras pessoas de serem enganadas como você.

Como sei se é uma chamada de área 844 legítima?

De acordo com a FTC (Federal Trade Commission), houve um aumento muito alto nos últimos anos no número de pessoas envolvidas em golpes telefônicos discando centenas ou milhares de números diariamente em um esforço para induzir as vítimas a enviar-lhes dinheiro ou outros objetos de valor. .

Ao mesmo tempo, os números gratuitos eram fornecidos apenas para empresas estabelecidas que pudessem provar sua legitimidade. No entanto, hoje, os fraudadores são particularmente habilidosos em falsificar ou falsificar números de telefone.

Você pode tomar as seguintes medidas para se proteger de ser enganado por um golpe telefônico: Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, forneça qualquer tipo de informação pessoal por telefone.

Empresas legítimas não solicitam rotineiramente informações confidenciais, como número de cartão de crédito. Se a empresa insistir em sua legitimidade, no entanto, você deve solicitar a verificação por escrito da identidade da empresa e da natureza de sua solicitação. No entanto, se você não tiver certeza sobre como atender a chamada, é melhor deixá-la ir para o correio de voz.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre se o código de área 844 é uma farsa ou genuíno. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Em conclusão, gostaríamos de dizer que o código de área 844 não é um número fraudulento. Na verdade, é um número gratuito atribuído a empresas que fornecem produtos e serviços. No entanto, como os golpistas estão ficando brilhantes, eles podem obter esse número e começar a enganar as pessoas. Portanto, você só precisa se manter seguro seguindo as informações disponíveis neste guia.

