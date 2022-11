A elaboração do currículo do candidato deve ser feita de maneira direcionada, por isso, é importante considerar alguns pontos relevantes para o destaque positivo do seu perfil.

O destaque objetivo do seu currículo profissional

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para analisar os currículos recebidos. Portanto, o destaque do documento profissional se dá pela objetividade das informações, bem como pela sua organização.

Destaque o seu objetivo profissional

É importante destacar o seu objetivo de maneira sucinta e direcionada. Por isso, pode ser viável informar o nome do seu cargo pretendido, juntamente com a sua área de atuação e a hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recursos humanos; assistente comercial; operador de logística; auxiliar de vendas etc.

Informações pessoais

Os seus dados pessoais devem ser inseridos no começo do documento e de forma objetiva. Portanto, não é viável informar muitos contatos, bem como deve ter atenção ao endereço de e-mail para que não contenha palavras pejorativas.

Trajetória profissional

A descrição de experiência profissional é um ponto muito relevante para a análise feita pela empresa. Portanto, é aconselhável que descreva, de forma sucinta, suas atividades exercidas e informe o nome das empresas nas quais atuou, considerando o período trabalhado.

Escolaridade

A escolaridade do candidato deve ser objetiva e atual. Por isso, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando o nome das instituições de ensino, o período estudado e/ou a previsão de término do curso atual.

A ordem das informações

A ordem cronológica das informações inseridas no seu currículo deve ser inversa. Portanto, destaque os acontecimentos atuais em primeiro lugar. Dessa forma, o seu currículo será explorado de maneira objetiva, destacando o seu objetivo e suas experiências anteriores.

As plataformas online são relevantes no mercado atual

Além disso, é aconselhável que o candidato atualize o seu currículo em todas as plataformas nas quais estiver disponível, principalmente, no Linkedin.

Direcione os envios do seu currículo através do Linkedin

O Linkedin é uma plataforma online que as empresas utilizam atualmente para realizar o processo de recrutamento e seleção, portanto, é importante que atualize o seu perfil na plataforma e disponibilize o link do seu perfil no seu currículo.

Destaque o seu perfil de forma objetiva e atualizada

Sendo assim, na condição de candidato, é importante adaptar os pontos citados para que o seu currículo ganhe destaque de maneira objetiva, considerando a necessidade das empresas por profissionais capacitados, preparados e resilientes.