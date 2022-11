O novo valor adicional do Bolsa Família que surpreende brasileiros

No entanto, até o momento, os pagamentos não estão confirmados. Sendo assim, será que os valores já começam a ser pagos em janeiro?

Auxílio Brasil de R$ 600 com adicional em 2023

No momento, a equipe de Lula está trabalhando na manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Além disso, por saber que o maior público do programa social é composto por mães solteiras chefes de famílias monoparentais, a intenção também é liberar um adicional de R$ 150 para família com criança de até 6 anos de idade.

Todavia, para liberar os recursos necessários, está sendo discutida a PEC da Transição. O objetivo é liberar um valor de R$ 175 bilhões fora do teto de gastos da União. No entanto, ainda assim, segundo o governo admitido, o adicional do Auxílio Brasil pode demorar um pouco mais, segundo a Folha de S. Paulo.