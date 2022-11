‘O plano é emocionar muito’, diz Daniela Mercury sobre o Carnaval

Foto: Victor Dowling/iBahia

Longe do carnaval desde 2019 por conta da pandemia de Covid-19, Daniela Mercury não vê a hora de poder colocar o trio na avenida e sentir o calor humano dos foliões em Salvador.

Em entrevista para o iBahia, a cantora que se apresenta na Micareta Salvador no sábado (05), falou sobre as novidades na carreira e o que prepara para o carnaval de 2023.

“O plano é emocionar muito, o plano é fazer todo mundo se esbaldar, né? Lavar a alma de felicidade, matar saudades dos amigos, beijar sem medo, se abraçar, dançar junto um do outro, é isso que eu tô sonhando mesmo, porque eu sou foliã, antes de qualquer coisa baiana, desde pequenininha vou fantasiada para a rua e realmente o carnaval é um momento da gente conseguir celebrar a felicidade e esquecer de todas as dificuldades”, contou Daniela.

“Ao mesmo tempo não deixa de ser um momento político que a gente vem com uns Blocos Afros, com temas que eu sempre trouxe para mim também, temas contra o racismo temas de fortalecimento das mulheres, sempre trago muitas temáticas interessantes, mas sempre com muito ritmo, com grau de leveza ou de profundidade e emoção que as pessoas cantam com a força”, continuou a cantora.

Foto: Victoria Dowling/ iBahia

“Porque no final das contas artes é a gente acender a nossa humanidade com toda força, mas venho (para o carnaval) com espetáculos lindos, com roupas lindas, né? Assim é uma primavera para mim. Hoje eu tô vivendo uma primavera e o álbum novo é um álbum que chega pela plataforma. Eu digo que é um OMNI, um Objeto Musical Não Identificado”, finalizou a artista.

Nova fase

Para marcar a nova fase, a cantora chega com novo repertório e um show totalmente reformulado para os palcos. A estreia acontece no dia 23 de novembro, em Portugal. O lançamento do novo disco fica para o início de dezembro.

“Vou trazer essa memória dos compositores, de Moraes Moreira, porque eu acho assim, a gente tem que falar, né? Então assim vou fazer blocos de músicas para contemplar toda essa saudade da gente e anunciar as músicas novas porque são deliciosas”, adiantou Daniela Mercury.

O álbum novo, segundo a artista, chega nas plataformas digitais em 2 de dezembro e possui diversas músicas dançantes, além das baladas que falam de amor, marca registrada da cantora de “Nobre Vagabundo”. A faixa mais recente é “Soteropolitanamente Na Moral”, lançada na quinta-feira (3).

“São mais de 10 músicas que vem aí, novas, todo dançante, mas tem várias músicas que falam de amor. Tem músicas que falam de vários temas diversos, músicas mais emocionantes, mais leves, mais doces”, explicou.

A apresentação que levará a nova fase de Daniela para os palcos acontece no Coliseu de Lisboa, em formato de pré-estreia, para mostrar as novidades.

“Vou guardar a surpresa para trazer pra cá no verão. Com coreografias, com figurino, então assim, tô me renovando inteira”, finalizou.

Micareta Salvador

Enquanto o novo show de Daniela Mercury não chega em terras brasileiras, a cantora se apresenta com uma coleção de hits na Micareta Salvador, no dia 5 de novembro, no Wet’N Wild.

No dia, a artista divide o line-up do dia com as cantoras Ludmilla e Alinne Rosa, a partir das 14h. Os ingressos estão à venda por meio do Quero Abadá, a partir de R$90.

“Sempre tem um público LGBTQIAPN+ bastante grande, né? que tem crescido no carnaval e que é maravilhoso para nós, que vem gente do mundo inteiro, virou como a Grécia, como outros lugares turísticos do mundo que esse público muito qualificado, muito querido, vem e curte, né? Porque gosta de festa e tudo”, comemorou.

“Eu tô falando que esse momento realmente é um momento de renascimento do Brasil, da democracia brasileira e ao mesmo tempo também de uma saída da pandemia que nos afetou profundamente”, disse Daniela.

“Então tá todo mundo, realmente, precisando se ver de novo, se aglomerar, sentir o outro, conviver. E o carnaval é sempre, né? A Micareta, que é um pequeno carnaval, é sempre um exercício de convívio com a diferença”, finalizou a cantora.

