o que artistas comemoram no 20 de novembro

Na data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, o iBahia, por meio da editoria Preta Bahia, procurou alguns ícones de representatividade e potência preta da Bahia e do Brasil, compilou depoimentos e compartilha neste domingo (20), em homenagem. A pergunta é: O que você comemora no dia 20 de novembro? Com a palavra, os protagonistas:

Gilberto Gil – cantor

“O 20 de novembro é uma escolha, é um símbolo, é um marco simbólico da presença, da luta, da vida, da construção da obra dessa parcela importantíssima da população brasileira, que são os negros e negros mestiços. O 20 de novembro celebra personagens, mitos, referências culturais, heróicas, do mundo negro no Brasil”.

Ana Mametto – cantora

“Zumbi dos Palmares é luta, liberdade, resistência. O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um dia de celebrar sim. Celebrar a luta do nosso povo preto, brigar pela preservação da memória preta. Se o índice de desemprego, violência, pouco acesso à educação, problemas estruturais no Brasil, atingem mais a população preta, isso não é uma mera coincidência. Isso é racismo, e para isso mudar, tem que mudar muita coisa aí dentro, que está naturalizada e reforçada todos os dias. O mês de novembro é um mês de celebrar a consciência negra, mas o esforço de mudar esse cenário, de admitir a responsabilidade contra o racismo é uma luta diária. Vamos lutar juntos? Salve Zumbi, salve nosso povo preto”.

Iza – cantora

“No dia 20, eu celebro os meus ancestrais. Eu celebro a caminhada de quem veio antes de mim. Isso a gente tem que celebrar, porque a gente tem muita coisa para caminhar, está tudo errado ainda, mas a gente precisa reconhecer todo o sofrimento que eles tiveram. Minha avó, uma mulher preta, nordestina, conseguir vir para o Rio de Janeiro, e construir a vida que ela construiu. Acho que essas conquistas pessoais de nossos ancestrais acabam nesse dia amaciando nosso coração em relação às outras coisas que não deixam a gente comemorar”.

Jorge Washington – ator e afrochefe

“O 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, é um misto de várias emoções e vários sentimentos. É um dia de afirmação da nossa luta, é um dia de afirmação da nossa existência, porque o dia do negro são todos os dias. A gente comemora nossa existência 365 dias do ano. Mas ter um símbolo como esse, ser o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, é importante para a nossa causa, é importante para a nossa luta, onde a gente vai para a rua reverenciar a memória de Zumbi, de Dandara, de várias que lutaram para não chegar aqui na condição de escravas. A gente rememora cada mãe que jogou seu filho ao mar para não chegar no Brasil na condição de escravo, a gente rememora cada homem, cada mulher que se jogou ao mar para não chegar nesse país na condição de escravo, cada homem e mulher que fugiu e montou um quilombo para sair da condição de escravidão. Então, é esse símbolo que é o 20 de novembro, é isso que a gente vai para a rua reverenciar, e aí a gente canta e diz: Valeu, Zumbi”.

Nabiyah Be – atriz e cantora

“No dia 20 de novembro, eu celebro a nossa capacidade de sustentar o amor, de manter o coração aberto e de não irrigecer, não endurecer, porque nossos ancestrais já tiveram que fazer isso. Que a gente se permita a se abrir e amolecer um pouquinho o coração”.

Tony Salles – cantor

“Nesse dia tão especial, que é o Dia da Consciência Negra, eu comemoro a minha existência e a de tantos outros artistas negros que conseguiram alcançar lugares grandiosos através da arte. Isso é sobre representatividade, para que a população possa se inspirar e saber que é possível sim chegar em lugares grandiosos, lugares nos quais sonhamos”.

Aoxi – atriz e cantora

“No dia 20 de novembro eu comemoro a nossa história, ressignifico a nossa luta, nossa resistência, e, principalmente, por essa data existir. Uma outra forma de comemorar é aplaudindo as pessoas negras que fazem projetos. É um dia que existem muitas programações com o intuito de valorizar a cultura negra. Workshops, palestras, feiras de livros com autores negros. Então, além de ser um dia de comemorar toda a nossa cultura, é um dia também de valorizar e enxergar pessoas negras que atuam na sociedade trazendo programações, se inserindo em profissões onde a gente só via pessoas brancas. Então, é uma data de comemorar a nossa luta, nossa cor. De ser grato por isso. E que bom que esse dia existe para a gente lembrar sempre que as pessoas tem o poder também. É um dia de comemorar tudo o que a gente vem conquistando, tudo que a gente conquistou e tudo que a gente tá lutando agora para conquistar. E óbvio, né? Se amando que é o mais importante. Como a gente é, com os nossos traços, nosso cabelo, nosso corpo, tendo orgulho de tudo”.

Zebrinha – coreógrafo

“Eu comemoro possibilidades. Eu comemoro a possibilidade de que nós teremos um mundo melhor para os pretos, um mundo menos injusto. E digo isso porque as pessoas criticam muito do porquê o dia 20 de novembro e não todo dia, mas eu acho que devemos celebrar cada centímetro que construímos. Eu acho que a cada 20 de novembro que nós celebramos é um passo que a gente avança, até que nós tivermos um 20 de novembro durante 365 dias. Por enquanto, vamos celebrar essa data. Vamos tentar fazer com que o mundo nos ouça pelo menos nesse dia, porque nós somos invisibilizados e não ouvidos a vida toda. Então, se tem um dia, um mês, onde os microfones estão abertos para a gente, vamos aproveitar e fazer valer esse dia”.

Iago Pires – ator

“A data tem um simbolismo muito grande na vida de todo mundo, porque é um dia onde a gente tenta, no mínimo, se conscientizar pelo próximo. Eu sempre vou dar ênfase nisso, porque claro que é um dia da consciência negra, é um dia para a gente se conscientizar sobre esse tipo de pensamento, se conscientizar sobre as nossas atitudes, se conscientizar em que momento a gente tá na sociedade. A gente está no século 21, onde não se permite mais racismo, machismo, homofobia. Onde certas coisas não dá para se existir mais. Então, é importante a gente se conscientizar perante as pessoas que convivem com a gente. Se conscientizar das nossas atitudes”.

Tatau – cantor

“Nesse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, eu passei a acreditar que é o dia da altivez. É o dia que a gente pode olhar para frente com um olhar de perspectiva, de mudança, de ocupação. É um dia que a gente pode considerar e fazer claramente uma reflexão dos avanços e oportunidades em várias áreas. A gente tem visto isso sendo preenchido cada vez mais. Obviamente, ainda é uma fagulha. Mas de uma coisa tenho certeza: estamos caminhando e caminhando bem. Mas a briga é diária. A dificuldade vai estar aí o tempo todo. Mas nós somos guerreiros. Viva o Dia da Consciência Negra”.

