Durante muito tempo as empresas foram administradas por meio de um modelo hierárquico que concentrava todo o desenvolvimento da empresa em um único lugar. Assim, o desempenho dos funcionários ficava restrito às funções que eles tinham que exercer. Mas isso mudou. Pois, hoje, entenda o que é a cultura colaborativa e qual a sua importância dentro de um negócio.

Com o passar do tempo os negócios evoluíram e, junto a essa evolução, o modelo de organização do trabalho também sofreu algumas alterações. Com isso, os colaboradores passaram a conquistar um espaço de grande relevância dentro das empresas, de modo que o negócio começou a se desenvolver e se tornar apto para lidar com o mercado competitivo.

Essa mudança surgiu, portanto, com a cultura colaborativa. Então, se você não sabe do que a cultura colaborativa se trata, leia este post e entenda o que é e qual a sua importância dentro de um negócio.

O que é a cultura colaborativa?

A cultura colaborativa é responsável por integrar todas as pessoas que compõem o corpo da empresa, ou seja, todos os colaboradores. Isso faz com que a empresa tenha mais valor. Para que este modelo de organização ocorra é necessário realizar treinamentos e encontros de capacitações. A fim de fazer com que os colaboradores fiquem mais engajados e também para proporcionar uma comunicação melhor entre os membros.

Como consequência desse processo, todos os objetivos da empresa são alinhados com os colaboradores para que eles trabalhem a fim de alcança-los. Além disso, a cultura colaborativa está intimamente relacionada ao avanço proporcionado pelas novas tecnologias, como a internet e às formas de comunicação e informação mais acessíveis.

A cultura colaborativa surgiu na tentativa de fazer com que fossem realizados trabalhos e projetos em grupo nas empresas, de forma alinhada com os objetivos e metas do negócio. Para isso, esse modelo visa fazer com que os colaboradores incorporem o DNA da empresa ao seu, engajando de forma verdadeira em seus propósitos.

Por isso, para que os funcionários engajem nos propósitos da empresa é fundamental que eles sintam-se confortáveis e ganhem confiança no cargo que trabalham.

Qual a importância da cultura colaborativa dentro de um negócio?

A cultura colaborativa é um processo que ocorre de forma ininterrupta, pois o trabalho realizado pelos colaboradores deve ser feito recorrentemente e com assiduidade. A propósito, é por meio da persistência e consistência que os funcionários incorporam o DNA da empresa. Para isso, os funcionários responsáveis por gerir e liderar as empresas podem contar com as ferramentas tecnológicas.

Esse processo proporciona algumas vantagens, como, por exemplo: fazer com que os colaboradores contribuam para a mudança, uma vez que são valorizados; aumentar o conhecimento dos funcionários, requalificando-os e extinguindo práticas antigas (obsoletas); aumento da criatividade e da sensação de pertencimento; equipes bem formadas por meio de uma boa comunicação. Por fim, também acontece a descoberta de novos talentos no grupo de colaboradores.

Torna o ambiente de trabalho mais agradável

Um ambiente de trabalho sem formalidade excessiva, com maior integração, onde os líderes e funcionários mantêm uma boa relação, conversando de forma mais espontânea, se torna um ambiente mais organizado e agradável. Dessa forma, os funcionários trabalham sem pressão e com mais satisfação, como se fossem uma família. Justamente, é essa a intenção da cultura colaborativa.

Isso é benéfico tanto para os funcionários quanto para os gestores, pois a ideia de um chefe mal-humorado e inacessível é desconstruída. Consequentemente, dando lugar à imagem de um gestor que colabora e está disposto a ajudar e ouvir.

Melhora a produtividade

O tempo gasto para realizar um serviço é muito importante em qualquer tipo de trabalho. Afinal, quando ocorre o contrato de um serviço é estabelecido um prazo para que o funcionário o entregue. O ideal é que esse tempo seja o menor possível e que o trabalho entregue, seja de qualidade.

Quando o ambiente de trabalho adora o modelo de cultura colaborativa, o tempo gasto na realização do trabalho é otimizado. Afinal, um ambiente mais agradável e harmônico impacta positivamente na produtividade dos funcionários. Além disso, quando os resultados superam as expectativas, os colaboradores sentem-se mais animados a trazer melhores resultados para a empresa.

Outro ponto positivo da cultura colaborativa é a autonomia que os funcionários adquirem. Sendo assim, instalar a cultura colaborativa em sua empresa agrega muitos benefícios.