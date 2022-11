O que é foresight estratégico e como ele ajuda sua empresa

Você sabe o que é foresight estratégico? Sabe como ele ajuda sua empresa? Pois, este é o assunto que hoje apresentaremos neste artigo, para que você conheça e se utilize dos benefícios para fazer a sua empresa crescer.

Utilizando este método, é possível analisar o comportamento do mercado de forma presente e prospectar o mercado futuro. Desse modo é muito mais fácil realizar estratégias acertadas.

O que é o foreshight estratégico?

É uma maneira de buscar ponderações sobre o futuro e, desta forma, viabilizar ações para que a empresa se prepare para enfrentar a realidade que se impõe no momento futuro.

Assim, se consegue analisar o que está por vir sob diversas possibilidades. Então, considera as grandes transformações que poderão se configurar, bem como analisar as mutações que podem ocorrer.

Assim, este método considera que o mundo está determinado pelo VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), que traduzindo, significa: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.

Enquanto o planejamento estratégico se volta para olhar o presente e pensar sobre como é possível fazer melhor, e o que é possível expandir diante do que se faz no momento, o foresight estratégico foca no mundo daqui a 10 ou 20 anos. Por isso, reflete sobre quais os produtos que serão necessários para os clientes e de que forma é possível atender a demanda.

Como o foresight estratégico pode ajudar a sua empresa?

O foresight estratégico pode ajudar a empresa a crescer e se desenvolver em diferentes pontos. Ele pode inclusive se transformar em uma grande entrada para a inovação, dando maior flexibilidade para que as empresas se adaptem para o futuro.

Assim, podem criar negócios novos, otimizar a gestão da empresa e ter iniciativas para que ocorra a transformação digital. Desta forma, este método estratégico pode ajudar a empresa em diversos aspectos. Confira.

Definir os parceiros ideais

A partir de uma visão de futuro diferenciada das demais empresas, é possível que ela defina os parceiros ideais para que seus projetos sejam realizados.

Otimize as contratações de pessoal

As contratações de pessoal, se direcionam para atender aos objetivos da empresa. Aliás, que é atender o cliente do amanhã em suas necessidades e demandas.

Os colaboradores precisam atender às exigências do novo mercado voltado para o futuro. Para tanto, é preciso se aperfeiçoar, estudar e compor uma nova estratégia de ação.

Causa melhorias nas tomadas de decisões

As melhorias nas tomadas de decisões estão totalmente voltadas para atender a demanda da clientela num outro patamar: os consumidores que virão. Os olhos sempre estarão voltados para as tendências de mercado, para a tecnologia e para a inovação.

Cria experiências inovadoras para os clientes

É preciso sair do tradicional, o cliente quer ser atendido de forma diferenciada e personalizada. Assim, o atendimento e a experiência de venda se modifica. Na realidade, deve sempre acompanhar as necessidades que vão sendo criadas pelos consumidores.

Pense em utilizar novas experiências de compras como, por exemplo: o cliente está na loja física, e a partir de uma experiência de inteligência artificial, insere suas medidas de altura, peso, além de uma imagem sua. Em seguida, verá aquela roupa que você deseja, vestida em seu avatar. E ainda, obter informações sobre o vestido como uma descrição detalhada.

Esta experiência substituiria aquele processo chato de prova de roupas. Em poucos cliques, é possível retirar a sua, coloca a que deseja comprar, não deu certo, prova outra e assim, muitas pessoas provando a mesma roupa.

Estabelece novas relações com intra-empreendedorismo

O intra-empreendedorismo surge a partir das relações que se estabelecem no interior da empresa. Não é mais aceitável que existam colaboradores que fiquem competindo entre si.

Afinal, todos os funcionários precisam atuar de maneira a produzir de forma eficiente os produtos que vão atender as novas necessidades da clientela.

Fortalecimento do aprendizado estratégico das equipes e trabalho

Cada equipe de trabalho precisa andar de forma harmoniosa e colaborativa. Sendo assim, é necessário avaliar a inovação como sendo necessária e assim, possibilitar que toda a equipe cresça de forma saudável, voltada para o bem-estar da empresa.

Assim, o foresight estratégico veio para ficar, e merece ser tratado com maior atenção. Afinal, é o primeiro grande sinal de que a empresa está se preparando para o futuro e que deseja sobreviver neste mundo de transformação.

Concluindo, aplique o método em sua empresa e se volte para atender as pessoas do futuro, suas necessidades, dores e satisfações.