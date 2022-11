O que é o aplicativo cliente MCM no telefone e como ele funciona? (2023)

Nos últimos tempos, a maioria das empresas começou a permitir que seus funcionários trabalhem em casa. Assim, a demanda por Clientes MCM aumentou proporcionalmente, ajudando os usuários autorizados a trabalhar remotamente.

Algumas empresas também têm o ‘traga seu próprio dispositivo (BYOD)‘ cultura em sua organização. Mas os dispositivos podem ser vulneráveis ​​a ameaças, assim como os dados da empresa. Aqui, os clientes MCM podem ajudar a eliminar esses problemas e proteger seus dados.

Mas, ‘O que é MCM Client e como funciona’ se você quiser saber em detalhes, este artigo é para você. Vou fornecer todas as informações sobre o mesmo de forma simples e facilmente compreensível.

O que é o Cliente MCM e como funciona?

O gerenciamento de conteúdo móvel, conhecido como MCM, é uma subcategoria de sistemas de gerenciamento de conteúdo que ajuda a armazenar, gerenciar e fornecer conteúdo para dispositivos móveis de diferentes sistemas operacionais. O MCM pode ser um sistema separado ou coexistir como complementos ou recursos do CMS.

Mobile Information Management (MIM), uma parte do Mobile Development Management, também é definido como MCM. Ele também ajuda uma empresa ou organização a enviar com segurança vários tipos de mídia para os funcionários em seus telefones.

O MCM Client é um agente instalado nos dispositivos dos usuários ou funcionários para ajudá-los a acessar arquivos e mídia de maneira fácil e segura com autenticação.

Essas plataformas impedem que malware, spyware e ransomware ataquem dados e informações corporativas. Assim, ajuda a empresa a fornecer um meio seguro para transferência e armazenamento de arquivos para que invasores ou usuários externos que não sejam funcionários da empresa não possam usar os dados.

Portanto, se resumirmos o MCM Client, é um aplicativo que os administradores de TI instalam nos dispositivos dos usuários para ajudá-los a acessar arquivos ou aplicativos de trabalho em um ambiente seguro.

Recursos de um cliente MCM

Aprendemos o que é o MCM Client, mas conhecer em detalhes suas funcionalidades nos ajudará a entendê-lo com mais clareza.

Ele oferece vários recursos que ajudam sua organização ou empresa a gerenciar o conteúdo com mais segurança e facilidade.

Abaixo, compartilhei os recursos de um cliente MCM com uma descrição detalhada:

Criptografia e Descriptografia

A principal característica de um cliente MCM é a criptografia de arquivos e manter os dados seguros. Você recebe arquivos criptografados de seu servidor e depois os descriptografa para que você possa usá-los.

Você também pode precisar autenticar com a ajuda de senhas, IDs de usuário e outras credenciais essenciais para acessar os arquivos. Este método ajuda a proteger os dados de uma organização ou empresa e torná-los confidenciais.

Assim, apenas permite que o usuário com credenciais adequadas acesse o arquivo, mas a empresa ou organização pode expandir o acesso para mais pessoas.

Transferência de arquivo

O principal trabalho de um cliente MCM é transferir arquivos entre seus colegas e você. Você pode facilmente compartilhar arquivos relacionados ao trabalho em sua plataforma e editá-los diretamente. Este sistema também pode compartilhar um arquivo com um grupo ou conta específica.

O cliente MCM pode fornecer conteúdo em vários canais, como telefones, tablets, computadores etc.

Também é usado por usuários autorizados para compartilhar dados de localização e também pode direcionar a distribuição de conteúdo.

Assim, os funcionários podem usar esse sistema com segurança para transferir arquivos e outras informações relacionadas.

Gerenciamento de arquivos

Além de receber, editar e enviar arquivos, a plataforma também ajuda os usuários a gerenciar os arquivos. Se você tiver autorização, poderá renomear facilmente o arquivo e categorizá-lo diretamente de seu telefone para encontrar facilmente os arquivos necessários. Ele permite que você classifique facilmente os arquivos por tags, assuntos ou outros parâmetros que você obtém na plataforma.

Embora esse recurso esteja disponível em muitos aplicativos de terceiros, ele pode violar os dados da sua empresa. Então, eles usam um MCM Client para atender a todos os requisitos de compartilhamento e gerenciamento de arquivos.

Exibir e explorar arquivos

O MCM Client não apenas ajuda você a transferir arquivos com segurança, mas também a visualizar e explorar os arquivos. Ele suporta vários tipos de arquivo com extensões como .jpg, .pptx, .docx, etc.

Você pode visualizar facilmente os arquivos e fazer alterações, se desejar, e eles serão salvos no servidor.

Armazenamento seguro

Um Aplicativo Cliente MCM fornece armazenamento seguro na nuvem, o que significa que você pode baixar e usar os arquivos quando quiser. Ele também permite que você use autenticação multifator para adicionar várias camadas de segurança ao seu arquivo.

Ele possui um recurso de entrega de conteúdo centralizado, portanto, não armazena arquivos ou pastas em seu telefone. Porém, o lado positivo desse recurso é que você pode baixar os arquivos necessários em qualquer dispositivo fazendo login no aplicativo com suas credenciais.

Colaboração

Outro ótimo recurso é a colaboração, que permite que você e seus colegas trabalhem no mesmo arquivo simultaneamente. Você pode ver as alterações que cada um faz em tempo real se ambos tiverem acesso de edição.

Depois de fazer todas as alterações, os administradores ou usuários autorizados podem carregar a versão final em seu servidor.

Prós e Contras do Cliente MCM

Todos os pedaços de tecnologia têm vantagens e desvantagens, assim como o MCM Client. Tem prós e contras que você deve saber para saber mais sobre o serviço.

No entanto, tem mais um lado positivo do que negativo; vamos verificar o seguinte:

Prós:

O MCM Client usa criptografia e descriptografia AES de 256 bits que fornece segurança de dados em nível militar e pode ser o melhor para a cultura BOYD.

Ele também protege seu dispositivo de outros aplicativos nocivos.

Todos os conteúdos são sincronizados em tempo real e os usuários autorizados podem trabalhar no mesmo arquivo simultaneamente.

Se você tiver autorização, poderá transferir arquivos para outros dispositivos equipados com MCM Client.

Oferece aos usuários corporativos chamadas internacionais e nacionais ilimitadas com tarifas baixas.

Ele ajuda os funcionários a trabalhar remotamente e fornecer atualizações constantemente.

Contras:

Não é fácil de usar como outros aplicativos, e você pode precisar de alguns para se familiarizar com ele.

Pode consumir muita bateria, RAM e armazenamento em seu dispositivo.

Ele requer que outros aplicativos do sistema funcionem em segundo plano para que funcione sem problemas.

Ele também pode instalar bloatware com atualizações, dificultando a desinstalação.

Conclusão

Portanto, este artigo inclui informações completas sobre o que é o cliente MCM e como ele funciona. Eu compartilhei tudo em palavras simples para que você pudesse entender tudo claramente. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, deixe-a nos comentários abaixo.

