O que é o cartão TF (TransFlash) e o cartão TF é o mesmo que Micro SD

Embora os smartphones agora tenham um armazenamento enorme, ele fica sem espaço depois de algum tempo. Portanto, expandir o armazenamento usando um cartão de memória externo é sempre a melhor opção.

Dependendo do seu dispositivo, você encontrará muitos tipos de cartões de memória no mercado. Mas, sem dúvida, você ouvirá falar sobre cartões MicroSD e cartões TF, pois eles são proeminentes.

Muitas pessoas pensam em usar cartões MicroSD, pois são os mais populares, mas vários usuários se perguntam sobre os cartões TF. Se você é um deles e quer aprender a definição e como eles diferem, leia este artigo até o final.

O que é um cartão TF?

O TransFlash Card, popularmente conhecido como TF Card, é o primeiro cartão de memória menor desenvolvido em conjunto pela SanDisk e Toshiba e lançado em 2004.

Antes do cartão TF, os cartões SD eram populares, pois as pessoas usavam isso em câmeras digitais e outros armazenamentos portáteis. Mas há um problema com os cartões SD; eles eram volumosos, então o TF Card deixou sua marca facilmente.

A medida do cartão TF era de 11mmx15mmx1mm, e pode-se dizer que era o menor cartão de memória da época, o que o ajudou a adquirir facilmente o mercado.

Como a tecnologia é atualizada diariamente, o TF Card não foi exceção, pois suas propriedades foram atualizadas e o nome foi alterado para MicroSD Card.

Como funciona um cartão TF?

Um dispositivo deve ter um slot MicroSD onde você deve inserir o TF e esperar que ele o detecte. Em seguida, você pode armazenar músicas, vídeos, imagens e outros arquivos facilmente nele.

Muitos dispositivos não possuem slot para cartão MicroSD, então você pode usar um adaptador para usar o cartão TF no dispositivo. Apenas para que você saiba, você pode comprar esses adaptadores em qualquer lugar nas lojas online e offline.

Ao todo, você pode inserir o cartão e começar a usá-lo imediatamente, mas em alguns casos, você também precisa fazer algumas alterações antes de usá-lo.

Métodos para utilizar um cartão TF com mais eficiência

Se você não está ciente disso, deixe-me dizer que você pode usar um cartão TF com muitos dispositivos e, dessa forma, maximizar o uso.

Você também pode usar um cartão TF com um alto-falante, pois os alto-falantes modernos oferecem essa funcionalidade. Mas, antes de inseri-lo no alto-falante, você deve garantir que as músicas estejam pré-carregadas nele. A mesma coisa que você precisa fazer no caso de MP3 Players.

Se você deseja expandir o armazenamento do seu tablet, insira o cartão TF na parte traseira e reinicie-o uma vez para ajudá-lo a detectar o cartão. Alguns dispositivos Android também têm o recurso de suporte a placas externas, e outros não; se o seu dispositivo suportar, encontre o slot e insira um cartão TF para expandir o armazenamento facilmente.

Para os dispositivos que não suportam um cartão TF, como o iPhone, há uma maneira de usar um adaptador externo para ele. Tudo o que você precisa fazer é inserir o cartão no adaptador, conectá-lo ao telefone e permitir algumas permissões para trocar arquivos entre o adaptador e o telefone.

Você pode usar o cartão TF em seu computador usando o adaptador ou conectar seu telefone que o suporta por meio de um cabo USB.

Os usuários do console Nintendo também podem usar um cartão TF com seus dispositivos. Se você também estiver entre eles, desligue o dispositivo e abra o suporte na parte de trás para localizar o slot do cartão. Em seguida, insira seu cartão corretamente e ligue o console.

Você também pode usar este cartão para seus drones e câmeras de painel, para ajudá-los a capturar mais vídeos.

Outro melhor uso deste cartão é copiar um arquivo de um determinado dispositivo e inseri-lo em outros para compartilhar os arquivos. Isso ajudará você a trocar arquivos entre dois dispositivos com bastante facilidade.

Assim, você pode usar um cartão TF com seu dispositivo para expandir o armazenamento e armazenar qualquer arquivo que desejar, e também pode baixar arquivos da Internet diretamente para este cartão.

O que é um cartão MicroSD?

Como você sabe, o TF Card evoluiu para um cartão MicroSD ao longo dos anos, alterando seus poucos recursos funcionais.

O SD em MicroSD significa digital seguro e tem as mesmas funcionalidades de um cartão TF. Você pode inserir isso em qualquer um dos seus dispositivos que suportem um cartão externo e pode aumentar facilmente o armazenamento.

Você pode usar o cartão em seu telefone, alto-falantes Bluetooth, MP3 players, câmera, drone e muitos outros dispositivos. Este cartão também pode ser usado usando um adaptador da mesma forma que o cartão TF.

Os cartões MicroSD são agora os mais populares e comumente usados ​​pelas pessoas para expandir o armazenamento de seus dispositivos, pois é o menor em tamanho.

Como um cartão TF é diferente de um cartão MicroSD?

A Sandisk e a Toshiba colaboraram em um projeto e desenvolveram o menor cartão de memória em 2004. Mais tarde, a associação SD adquiriu o produto da Sandisk e o nomeou MicroSD.

Um cartão TF e um cartão MicroSD são quase idênticos em aparência e tamanho, e é difícil diferenciar, pois você também pode usar um em vez de outro.

Mas, observando suas características de perto, você pode ver algumas diferenças. Um cartão MicroSD suporta o modo SDIO significa que você também pode executar outras tarefas além de armazenar arquivos, como Bluetooth, GPS, etc. Mas um cartão TF só pode armazenar um arquivo e não pode fazer essas tarefas.

No passado, os cartões TF costumavam ter tamanhos de 16 MB e 32 MB, mas a partir de 2014 o cartão MicroSD e os cartões TransferFlash são considerados os mesmos.

Eles são do mesmo tamanho e especificações, e ambos os cartões são usados ​​até hoje para expandir o armazenamento do dispositivo. Embora haja uma rara chance de você encontrar o cartão TF agora, pois o MicroSD adquiriu completamente o mercado.

Conclusão

Este artigo trata das informações completas sobre Cartões TF e Cartões MicroSD e suas diferenças. Espero que seu entendimento seja claro e você tenha decidido o que comprar. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida, deixe-me saber nos comentários abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: