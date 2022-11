O que é o controle interno da franquia e como realizar

O controle interno da franquia é uma das ferramentas necessárias para o bom funcionamento do negócio, uma vez que é preciso garantir que todas as operações e processos que o franqueado se responsabilizou em seguir, estejam funcionando de forma organizada. Sendo assim, acompanhe mais sobre esse tema.

O que é controle interno da franquia?

O controle interno da franquia acontece dentro das unidades de maneira a analisar os procedimentos efetivados e, assim, garantir que está tudo acontecendo de acordo com o contrato firmado com a franqueadora.

Assim, o controle interno monitora todos os processos que são chaves e os críticos e busca avaliar se estão atendendo ao contrato firmado. Além disso, ver se estão de acordo com a qualidade necessária para entregar o melhor produto para o cliente.

Para concluir as atividades de controle interno, é preciso informar ao franqueado sobre o andamento das operações, além dos riscos que se encontrou na análise. Ainda, é possível fazer recomendações e sugestões para melhorar as operações e prevenir riscos.

Por que o controle interno é importante nas franquias?

O controle interno é importante em uma franquia, pois ela está sujeita às regras estabelecidas pela franqueadora, e presentes no contrato firmado entre as partes. Para as unidades franqueadas, o controle possibilita a garantia de que o fluxo das operações ocorra de forma harmoniosa, sem sair das recomendações estipuladas.

Assim, as empresas que investem em controles internos têm maiores garantias de oferecer ao cliente, produtos de maior qualidade. Com informações que procuram aperfeiçoar as operações de maneira a chegar nos resultados esperados.

Podem contribuir também com a redução de custos de produção, e tornando a empresa maior competitividade no mercado. Todas as vantagens apresentadas para avaliar a importância dos controles internos, estão voltados para proteger os ativos da empresa, além de elaborar dados contábeis confiáveis e ajudar a conduzir de maneira ordenada os negócios da franquia.

Os sistemas internos são importantes para analisar os seguintes fatores:

Analisar o tamanho e a complexidade da unidade franqueada

Quanto maior é o negócio, maior é a sua complexidade em estrutura e controle de tarefas de maneira eficiente. Os controles internos podem oferecer relatórios consolidados, que ofereçam a real situação da unidade.

Responsabilidade no que se refere à proteção dos ativos da unidade

Sabe-se que a responsabilidade pela proteção dos ativos da empresa é dos proprietários. Entretanto, o controle interno tem plenas condições de avaliar as perdas, erros e fraudes existentes, para que se tomem as devidas providências.

Apresentar função preventiva

O controle interno tem possibilidade de proteger a empresa através de rotinas de observação e revisão. Assim, atuam diretamente na redução de erros e tentativas de fraudes que podem estar escondidas a muito tempo.

Como realizar o controle interno de uma franquia?

Na sequência, apresentamos algumas opções para realizar o controle interno de uma franquia de maneira eficiente:

Tenha um espaço para as operações de controle

Além de um espaço físico, é preciso que o controle interno tenha regras para serem seguidas. Assim, os colaboradores precisam reconhecer a necessidade deste instrumento na unidade franqueada para o bom funcionamento das operações.

É preciso desmistificar que as pessoas que realizam controle interno estão ali somente para apontar os erros. Os colaboradores precisam entender a suas responsabilidades, consciência e comprometimento com a marca e com a sua saúde.

Faça avaliação de risco

As atividades do controle interno devem estar alinhadas com os objetivos, as metas e o planejamento estratégico. Dessa forma, se não há objetivos, não há necessidade de controle interno. Assim, avaliar os riscos na realização das operações, interfere diretamente para que as metas sejam atingidas pelos gestores da marca.

Quando se avalia riscos, se estabelecem planos para preparar a rede de franquias para a ocorrência de cenários negativos e, assim, estruturar estratégias para a contenção de danos.

Monitore os processos

O controle interno da franquia é necessário dentro da unidade e deve acontecer de forma periódica. Monitorar os processos deve ter acompanhamento das atividades, sendo realizado de formas variadas. Percebeu a importância de se manter controles internos dentro da unidade franqueada?