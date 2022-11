O que é uma carteira digital? Como funciona? Entenda mais

Sabe aquela velha história de não poder pagar por esquecer a carteira em casa? Ela é apenas uma desculpa agora com a popularização da carteira digital, também chamada de e-wallet ou digital wallet, em inglês.

A carteira digital é uma das maiores facilidades da vida moderna. Entretanto, tem muitas pessoas que ainda não sabem como funciona. Por isso, é importante ler a matéria que o Notícias Concursos preparou nesta segunda-feira (28) para esclarecer todos os questionamentos.

O que é uma carteira digital ou e-wallet?

Basicamente, carteira digital é um app ou serviço que armazena dados de cartões de crédito e débito e, em alguns casos, dinheiro também. Assim, é possível realizar transações em lojas físicas e virtuais usando o celular, o smartwatch (relógio inteligente, em tradução livre) ou algum outro dispositivo digital.

Ou seja, é uma versão virtual da carteira tradicional. Ao invés de guardar cartões e dinheiro físicos, essa carteira armazena cartões e dinheiro na forma eletrônica. Desse jeito, é possível fazer compras presenciais e online usando somente meios digitais, como o celular, o smartwatch ou o computador.

Como funciona?

Na prática, a carteira conecta os lojistas aos compradores na hora do pagamento. Funciona assim: ao invés pagar usando cartão ou dinheiro físico, a pessoa escolhe pagar com a carteira digital, seja por aproximação ou QR Code.

Para isso, entretanto, o lojista precisa aceitar pagamentos por aproximação ou por QR Code. Contudo, o usuário precisa ter um cartão (de crédito ou de débito) cadastrado na carteira ou dinheiro depositado nela.

Algumas plataformas também funcionam para compras online em lojas virtuais que aceitam esse tipo de pagamento. Neste caso, a pessoa só precisa selecionar a carteira digital na hora de pagar e usar o PIN (a senha da carteira) para aprovar a transação.

As carteiras digitais podem ser usadas tanto para compras presenciais quanto para compras online. O que muda é a maneira de fazer isso.

Como pagar compras presenciais com o método?

Basicamente, dá para pagar compras presenciais com a carteira por QR Code ou por aproximação. O último se chama formalmente NFC, sigla em inglês para Near Field Communication (ou Comunicação de Campo Próximo, em português).

Para pagar por QR Code, tanto o estabelecimento quanto a carteira digital precisam aceitar essa modalidade de pagamento. Afinal, não são todas as carteiras que fornecem pagamento por código QR.

Já para pagar por NFC, basta a carteira oferecer essa modalidade e a loja ter uma maquininha de cartão que aceite pagamento por aproximação. Isso é algo que tem se tornado cada vez mais comum com a popularização dos cartões com a função contactless.

Para tal, a pessoa só precisa de um celular ou um smartwatch que tenha a função NFC. Então, é só aproximar o aparelho da maquininha de cartão, autorizar a compra e pronto, está pago.

Como pagar compras online com carteira digital?

Neste caso, são as próprias lojas virtuais que precisam oferecer esta opção dentro do fluxo de compra. Basicamente, a carteira digital aparece como uma forma de pagamento dentre outras opções, como cartão de crédito, débito e boleto. Ao escolher, geralmente o comprador deve acessar a carteira no próprio navegador, escolher o cartão que deseja utilizar e inserir o PIN para aprovar a transação.