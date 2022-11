O que é uma empresa ESG e quais as vantagens

Você tem conhecimento sobre o que é uma empresa ESG? Aliás, sabe quais são as vantagens deste formato de empresa? Pois, este é o assunto que hoje, nós indicaremos com este artigo.

O que é empresa ESG?

A sigla ESG, representa na língua inglesa “Environmental, Social and Governance”, que, em tradução livre, significa “ambiental, social e governança”. Assim, empresas desse nicho são aquelas que se utilizam destas práticas como valor e princípios.

Aliás, as práticas nas empresas representam:

Possuir ações internas voltadas para a preocupação com o impacto ambiental causado no planeta;

Possui programas sociais já implementados;

Apresenta práticas que efetivem a transparência, o cumprimento das normas jurídicas e fiscais. Além disso, realiza prestações de contas reais, age com governança corporativa, e assim, atua com responsabilidade e equidade entre os públicos envolvidos na empresa.

Estas atitudes são vistas de maneira positiva por investidores, clientes, colaboradores e sociedade em geral.

Quais são as principais vantagens de utilizar a ESG na empresa?

As empresas são mais valorizadas quando se utilizam da ESG em sua prática cotidiana. Desta forma, elas estão se voltando para atender a estes requisitos.

Assim, apresentamos na sequência, as principais vantagens de utilizar a ESG:

Com as transformações no ambiente da empresa, em relação ao meio ambiente acontece a redução dos custos operacionais;

O público externo sofre impacto positivo, uma vez que direciona os impostos diretamente para programas sociais e culturais;

A transparência da empresa, faz com que a credibilidade aumente e estabeleça laços utilizando a governança;

A empresa tem destaque na mídia de maneira espontânea, e normalmente são bem aceitas pela sociedade em geral;

Ocorre uma construção de uma imagem da empresa de maneira positiva, diante dos stakeholders;

Atrai investidores e acionistas de maneira espontânea;

Por fim, serve como exemplo a ser seguido para outras empresas, com a contribuição direta sobre ações de sustentabilidade.

Como iniciar a implantação da ESG na empresa?

Implantar a ESG na empresa significa realizar pequenas ações no interior dela, e conforme for dando certo, ir implantando outras ações. Entre as atitudes possíveis de se efetivar na empresa tem-se:

Implantar um sistema integrado de gestão, e assim, reduzir o consumo de papel impresso;

Modificar os ambientes de maneira a aproveitar mais a luz proveniente do sol, e assim, economizar energia elétrica;

Reduzir o uso de ar-condicionado, abrindo as janelas sempre que possível;

Implantar campanhas de conscientização para a preservação do meio ambiente;

Estabelecer uma política de normas de convivência, transparência, ética e responsabilidade no interior da empresa;

Oferecer palestras e visitas a projetos sociais, além de patrocinar ações sociais.

Como fazer a implantação na empresa?

Existem atitudes dos colaboradores, gerentes e proprietários que facilitam a implantação das ações de ESG na empresa. Entre elas tem-se:

Reaproveitar, reciclar e produzir mercadorias com estes materiais;

Então, se a empresa utilizar madeira para a fabricação de produtos, procurar comprar matéria prima de árvores de reflorestamento;

Procurar ajudar os pequenos produtores, comprando insumos para a empresa;

Exigir dos fornecedores, selos e certificados de que a matéria prima vem de locais que são legalizados e possuem controle ambiental;

Além disso, procurar reduzir o consumo de energia elétrica nos processos de fabricação;

Buscar tecnologia para produzir embalagens biodegradáveis;

Na alimentação dos colaboradores, procurar adquirir alimentos orgânicos, sem fertilizantes artificiais e agrotóxicos que são nocivos ao meio ambiente;

Procurar causar baixo impacto ambiental na fabricação dos produtos;

Em hipótese alguma testar produtos em animais;

Implantar projetos sociais e culturais para atender as famílias dos colaboradores e a sociedade próxima à empresa;

Realizar investimentos e programas como estágios e menor aprendiz;

Determinar uma parcela do lucro da empresa para utilização em programas sociais;

Por último, deve estabelecer espaços de transparência e ouvidorias para se tornar um canal de comunicação entre colaboradores e clientes;

Estas são somente algumas das ações que podem ser implantadas nas empresas de forma generalizada. No entanto, é preciso fazer a adequação de acordo com o modelo de negócio.

Todas as ações precisam ter significado para os envolvidos na empresa, e assim, causar a conscientização entre eles. Sabe-se, porém, que os colaboradores iniciam sua conscientização na empresa, e normalmente levam para suas casas, e assim, a ESG se expande na sociedade.

Ou seja, vale a pena investir em ESG e tenha a certeza de que o retorno deste investimento virá em forma de resultados positivos para a empresa.