Apesar de não haver um método para superar uma demissão, existem formas de encarar a situação e projetar planos que, em muitos casos, fazem a diferença na nossa vida profissional. Isto é, mesmo que a demissão seja algo ruim e difícil de assimilar, quando respeitamos as nossas emoções e buscamos aprendizagens genuínas na situação, torna-se viável encontrar novas vias promissoras para a vida – mesmo que isso seja difícil no começo.

Portanto, neste texto nós reunimos algumas reflexões que podem ser levadas em conta na hora de encarar a realidade da demissão – e de buscar formas de lidar com ela em busca de um novo emprego. Vamos adiante.

O que fazer para superar uma demissão?

Superar uma demissão é desafiador, nós sabemos disso. Além da dor da perda do trabalho, há a dor da perda do sustento e, convenhamos, esta segunda tende a ser muito mais assustadora para a maior parte das pessoas.

Porém, infelizmente não podemos mudar o passado, mas podemos pensar em nosso presente como um projetor para o nosso futuro. E com isso em mente, respeitando nossas emoções e limites, podemos considerar fatores como:

1. Elaborar o luto da perda

Superar uma demissão, em essência, é atravessar um luto. Um luto pela perda do emprego, do salário e da rotina que existia. Um luto pela perda do sentido que estava posto na vida profissional, e assim por diante. Respeitar esse luto é muito importante para não sobrecarregar a saúde mental. Por isso, chorar, permitir que as emoções venham à tona e, inclusive, conversar sobre o que se sente, são atitudes que contribuem para uma recuperação emocional.

2. Considerar as aprendizagens do momento

Querendo ou não, podemos absorver alguns ensinamentos da demissão, quando ela ocorre. Isso quer dizer que ela se torna benéfica e simples? Não mesmo. Porém, se for possível receber algum feedback para saber o que fazer diferente na próxima etapa da vida profissional, é válido levar em consideração.

3. Aprimorar-se e enxergar novos caminhos

Buscar novas aprendizagens, desenvolver melhor as habilidades e encontrar, nessas mudanças, novos caminhos, é algo que pode ajudar a superar uma demissão. Nossa vida é dinâmica, e se pudermos nos aprimorar conforme as coisas acontecem e mudam, quem sabe possamos ficar diante de novos caminhos completamente diferentes e únicos?

4. Buscar fortalecer o networking

O networking pode contribuir e muito na hora de superar uma demissão. Você pode acionar a sua rede de contatos para encontrar, nessas relações, caminhos para oportunidades que talvez você nem tinha se dado conta de que existiam.

Obviamente, o aconselhável é que você fortaleça o networking de maneira regular, e não apenas quando ocorre a perda do emprego. Fica aqui essa ponderação que pode ser levada em conta para o futuro, inclusive. 😉

5. Cuidar da autoestima e da saúde mental

Cuidar da autoestima e da saúde mental também é relevante. Muitas vezes, encontramos dificuldades para superar uma demissão porque a nossa autoestima está abalada e passamos a desacreditar de nós. No entanto, buscar enxergar os próprios atributos, fortalecendo-os, por meio do autoconhecimento e até da psicoterapia, são atitudes que podem ser válidas neste momento.

Boa recuperação para você!