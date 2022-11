O que fazer se você vir uma conta em itunes.com/bill? (2023)

A Apple deixou sua marca não apenas fabricando dispositivos, mas também fornecendo serviços digitais. iTunes e Apple TV são as duas principais plataformas, com mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo, onde os usuários podem comprar vários serviços.

Quando você compra qualquer serviço da Apple, ele aparece no extrato. Mas, às vezes, você pode ver uma conta desconhecida e se perguntar onde gastou o dinheiro.

Portanto, neste guia, direi o que fazer se você veja uma fatura em itunes.com/bill ou apple.com/bill.

Razão por trás de uma conta em itunes.com/bill:

Se você viu uma fatura em itunes.com/bill ou apple.com/bill, pode haver vários motivos por trás disso. Será melhor saber os motivos antes de saber o que fazer a seguir.

Você pode ter comprado algo em sua conta da Apple.

Você pode fazer uma assinatura do serviço e agora escapou da sua mente.

Qualquer um dos membros da sua família comprou qualquer coisa.

Outra pessoa usou seu ID Apple para fazer uma compra.

Alguém usou seu cartão para o pagamento.

O que fazer se vir uma fatura em itunes.com/bill?

Ao ler agora os motivos por trás das transações, verifique os detalhes dessa compra e, se encontrar alguma compra desconhecida, informe-a ao Suporte da Apple.

Verifique o histórico de compras

Primeiro, você deve verificar o histórico de compras, o que foi comprado e o valor cobrado.

Para o pacote de compartilhamento Apple Family, você também pode verificar as compras feitas pelos membros da família.

Você pode ter assinado um serviço e agora esqueceu, então verifique se o valor era para renovação. Você pode identificar e interromper o serviço se não precisar dele, e o apple.com/bill não aparecerá novamente no mesmo serviço.

Verifique seu histórico de compras em seu iPhone/iPad:

Se você deseja verificar o histórico de compras junto com o número do pedido e detalhes adicionais no seu iPhone ou iPad, estas são as etapas:

Primeiro, vá para Definições no seu dispositivo.

Em seguida, clique no seu nome.

Toque em iTunes e App Store .

Clique na sua conta Apple ID e selecione Ver ID da Apple .

Pode ser necessário inserir sua senha de ID Apple para continuar.

Role para baixo até encontrar Histórico de compras ; Clique nisso.

Toque em qualquer transação para ver os detalhes.

Verifique seu histórico de compras no seu Mac:

Para verificar o histórico de compras no seu Mac, siga estas etapas:

Primeiro, abra o iTunes no seu computador.

Em seguida, navegue até a loja do iTunes e clique no botão Conta na barra de menus.

Você verá um novo menu lá; toque em Ver minha conta .

Insira suas credenciais de ID Apple para acessar a página da conta.

Role para baixo até encontrar Histórico de compras e clique em Ver tudo, localizado à direita.

Você pode selecionar o mês e o ano para encontrar a transação específica.

Depois de encontrar a transação, anote o número do pedido.

Verifique seu histórico de compras na plataforma da Web da Apple:

A Apple também possui uma plataforma web para reportar qualquer problema no seu aparelho; você também pode usar isso para obter os detalhes de sua compra.

Primeiro, vá para reportaproblem.apple.com .

Em seguida, digite seu ID Apple e senha para fazer login.

Ele mostrará uma lista de compras; clique no que você deseja obter os detalhes.

Você também pode clicar no identificação da Apple botão para selecionar qualquer membro da família e verificar suas compras.

Verifique seu histórico de compras em seu e-mail:

A Apple envia os detalhes sempre que você faz uma compra, então você encontrará o número do pedido lá.

Abra a caixa de correio associada à sua conta da Apple, procure por “iTunes Store” e encontre o e-mail. Você verá o número do pedido no canto superior direito do e-mail.

Se você não conseguir identificar a transação, será melhor entrar em contato com o Suporte da Apple, pois eles o ajudarão a saber detalhes adicionais e você também poderá solicitar um reembolso.

Mas, para isso, você precisa primeiro ter o número do pedido pronto, e pode verificar o número do pedido usando os métodos acima; tendo os detalhes necessários prontos, você pode seguir estas etapas:

Primeiro, vá para https://getsupport.apple.com/solutions

Debaixo de Aplicativos e serviços menu, selecione Cobrança e assinaturas.

Em seguida, selecione Assinatura e compras .

Agora, clique em carga não reconhecida e toque em continuar.

Você pode selecionar visualizar o histórico de transações ou solicitar um reembolso na próxima página e fazer login no seu ID Apple para processar mais.

Você encontrará duas opções para contatá-los: uma é por chat e outra por ligação, selecione qualquer uma se quiser falar com eles.

Em seguida, ele pode solicitar que você faça login usando seu ID Apple, faça isso e continue seguindo as etapas.

Como evitar compras desconhecidas do iTunes no futuro?

Será melhor evitar compras desconhecidas do iTunes no futuro, então há duas maneiras de fazer isso. Você pode desativar as compras no aplicativo e também definir senhas para downloads.

Desative as compras no aplicativo

Será melhor desativar as compras no aplicativo para que isso o impeça de fazer compras.

Primeiro, abra Configurações no seu dispositivo e clique em Geral.

Agora, toque em Restrições .

Na parte superior, toque em Permitir restrições ; você terá essa opção apenas se ainda não estiver ativada.

Agora, crie uma senha e digite-a novamente para confirmá-la.

Por fim, role para baixo até a seção de compra na parte inferior e desative a alternância.

Definir senha para downloads

Você pode definir uma senha para evitar downloads indesejados do iTunes e

Loja de aplicativos.

Primeiro, abra as Configurações no seu dispositivo e toque no seu ID Apple.

Em seguida, clique em iTunes e App Store .

Você verá uma opção chamada Configurações de senha; bata esse. Mas observe que você deve ter habilitado o Face ID/Touch ID para compras; caso contrário, você não obterá essa configuração.

Em COMPRAS E COMPRAS NO APLICATIVO, selecione Exigir sempre .

Na parte inferior, ative o botão Exigir senha.

Agora, digite sua senha e clique OK .

Conclusão

Então, agora você sabe o que fazer se vir um conta em itunes.com/bill ou apple.com/bill. Este guia também mencionou o processo para evitar transações não reconhecidas. Se você ainda tiver algo a perguntar, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

