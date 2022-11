O que são soft skills e quais as necessárias para um bom gestor

O termo soft skills tem sido cada vez mais utilizado, para representar as competências socioemocionais necessárias para todos os envolvidos na empresa. Acompanhe a seguir tudo a respeito do tema e veja o significado do conceito.

O que são soft skills?

Traduzindo o termo para a língua portuguesa, tem-se “competências leves ou suaves”. Em termos práticos, dizem respeito às competências que possibilitam aos sujeitos de fazer o gerenciamento das emoções, alcançar metas e objetivos, resolver problemas, estabelecer relações sociais saudáveis, bem como, definir para a tomada de decisão responsável.

Assim, as soft skills são subjetivas e apresentam dificuldade de mensurar. No mercado de trabalho, é necessário que as habilidades relacionadas ao comportamento existam, para então estabelecer as vantagens necessárias para o sucesso.

Quando as soft skills existem nas pessoas, há o estabelecimento de relações saudáveis, e a resolução dos conflitos se torna mais eficaz. Através de uma comunicação harmoniosa, a interação e a colaboração entre as equipes melhoram consideravelmente. Desta forma, o local de trabalho apresenta maior produtividade e harmonia.

O que são soft skills e quais são necessárias para um bom gestor?

As soft skills são essenciais para todos os envolvidos na empresa: gestores e colaboradores. Mas temos a convicção que algumas das habilidades são fundamentais para o bom gestor e a sua falta pode prejudicar em várias áreas da empresa.

Entre as principais competências comportamentais necessária para um bom gestor tem-se:

Possuir uma comunicação de qualidade

Um bom gestor que possui uma comunicação de qualidade, consegue divulgar as demandas de forma eficiente e clara, de maneira que os colaboradores saibam de forma objetiva o que de fato precisam realizar. Além disso, os colaboradores ficam cientes de suas responsabilidades em relação às atividades que precisam desenvolver.

Quando esta habilidade está presente, se torna mais fácil a resolução dos conflitos na empresa, bem como de estabelecer boas relações entre os colaboradores e a gestão.

Possuir capacidade de empatia

A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e procurar avaliar o seu ponto de vista, dores e preocupações. Aliado à comunicação de qualidade, a empatia é extremamente importante, uma vez que favorece as relações entre as pessoas da empresa.

Ser capaz de trabalhar em equipe

Trabalhar em equipe é fundamental para qualquer ação que a empresa deseja realizar. Por isso, um bom gestor precisa trazer a equipe para perto de si, conseguir delegar as tarefas, ouvir as possíveis contribuições dos colaboradores, resolver os conflitos que poderão surgir, além de escutar propostas para novos projetos.

Todas estas atitudes e soft skills condizem com o trabalho em equipe, que é tão necessário nas empresas.

Ser flexível

A flexibilidade do bom gestor, possibilita que, em situações de os projetos não darem certo, entendam que é hora de mudar e se reinventar, e então gerar resultados melhores. Essa é uma excelente soft skills para quem gerencia equipes.

Dessa forma, a flexibilidade faz com que a empresa acompanhe as necessidades atuais de demanda, e esteja sempre preparada para se transformar para melhor.

Ser organizado e ter planejamento

A organização e o planejamento fazem com que o gestor tenha certeza do objetivo que quer atingir. Assim, estabelece um plano, e organiza a empresa para atingir a meta esperada.

Pensar de forma criativa faz parte das soft skills

Pensar de forma criativa, possibilita que o gestor, sempre que precise alterar as suas ações em equipe, seja criativo, e rápido. Afinal, as empresas, não podem parar até que uma pessoa determine o que fazer e como fazer.

A criatividade permite ao gestor, pensar “fora da caixa”, se reinventar e achar soluções novas para problemas antigos. Assim, a empresa cresce.

Valorizar os conceitos éticos da empresa

Toda a empresa precisa ter em seu gestor, o maior defensor dos conceitos éticos. Isso facilita conseguir colocar em prática estes conceitos entre seus colaboradores e para a sociedade em que a rodeia. É preciso que o gestor atue diretamente nos conceitos éticos de honestidade e transparência.

Estabelecer o bom relacionamento entre as pessoas

Está é uma das soft skills fundamental para o gestor. Não é mais aceitáveis nas empresas que haja brigas, competições e conflitos. É função primordial do gestor, estabelecer o bom relacionamento entre as pessoas.

Agora que você sabe o que são soft skills e quais as fundamentais para um bom gestor, atualize-se e tenha essas atitudes em sua empresa.