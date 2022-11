o que vai mudar no programa social em novembro

Nesta quinta-feira (17), o Governo Federal vai retomar oficialmente os pagamentos do Auxílio Brasil. Na ocasião, os repasses serão feitos para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Esta será a primeira liberação do benefício depois do resultado das eleições presidenciais, em que Lula conseguiu o direito de voltar ao poder.

Mas do ponto de vista do Auxílio Brasil, não há muitas mudanças previstas para os pagamentos. Agora em novembro, a principal alteração na lógica das liberações tem relação com o consignado do programa, e não com o resultado das eleições. Nas próximas semanas, parte dos usuários do projeto social receberão o benefício social com alguns descontos relacionados ao pedido do crédito.

Oficialmente, 12 bancos estão oficialmente homologados para operar a linha do consignado do Auxílio Brasil. Parte deles já confirmou que os primeiros abatimentos nas parcelas do Auxílio Brasil acontecem a partir deste mês de novembro. Assim, parte das pessoas que solicitaram o crédito não poderão receber os R$ 600 agora, mas um valor um pouco abaixo, justamente para começar a quitar a dívida em questão.

Caixa

A Caixa Econômica Federal, um dos bancos a operar a linha, anunciou que os abatimentos de novembro acontecerão nas contas de todas as pessoas que solicitaram o consignado no banco entre os dias 11 e 31 de outubro. Quem fez os pedidos depois deste prazo, não passará por nenhum tipo de abatimento aparente. Ao menos estas são as indicações gerais do banco.

Caso o cidadão não tenha solicitado o consignado do Auxílio Brasil, e mesmo assim tenha passado por algum tipo de desconto no programa, é necessário entrar em contato com o Ministério da Cidadania para entender o que aconteceu. É possível saber se o abatimento está registrado em sua conta, ao visitar o app oficial do programa, que já está disponível para download.

Mudanças no Auxílio de novembro

No que pese as mudanças em relação ao consignado, não há mais alterações previstas para este mês de novembro no Auxílio Brasil. Todo o sistema de pagamentos segue basicamente os mesmos, a começar pelo valor que será pago para os beneficiários.

Em novembro, seguirá valendo a lógica de que todos os usuários do Auxílio Brasil receberão R$ 600 mínimos. Esta é uma norma que está valendo desde o último mês de agosto, e que seguirá valendo ao menos até dezembro, independente do resultado das eleições deste ano.

A forma de movimentação também segue basicamente a mesma. A partir de amanhã, os usuários podem usar o app do Caixa Tem ou ainda os cartões do Auxílio Brasil e do Bolsa Família para movimentar o dinheiro do benefício.

Perspectiva para 2023

Para o ano de 2023, o Auxílio Brasil ainda é uma dúvida. O fato é que o governo de transição deverá enviar ao Congresso Nacional uma proposta que visa manter o valor do programa na casa dos R$ 600.

A ideia aqui também é começar a pagar um adicional mensal de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. O nome do Auxílio Brasil também deverá ser alterado. A partir do próximo ano, ele volta a se chamar Bolsa Família.