‘O romantismo é para o resto da vida’, diz vocalista do Prazer & Love

Foto: Reprodução/ Instagram

Prazer & Love, tudo em um só lugar? Só Dorival Damasceno é capaz de proporcionar. Ao som de um dos ritmos mais românticos da música, o arrocha, o baiano de 33 anos, do bairro de Castelo Branco em Salvador, é um dos destaques da capital no gênero que mais cresce no Brasil.

Neste domingo (20), o programa Atitude, da Bahia FM, recebe o artista para mostrar todo o seu talento e falar sobre a história da banda, criada em 2019.

“A música chegou para mim por intermédio de meu primo, Dione que é cantor também. Eu sou músico, toco saxofone e teclado e entrei na música através dos instrumentos. Faz pouco tempo que eu canto em banda, ela foi formada em 2019 e eu tô com essa missão.”

Já o arrocha caiu no colo de Dorival por uma grande paixão, o amor. Cantar o romantismo e conseguir aplicar outros grandes gêneros dentro do arrocha foi o que encantou o vocalista do Prazer & Love a seguir na área.

“O romântico é fácil de trabalhar e pouca gente fala de amor. Nas minhas composições eu sempre falo de amor e o mercado do romantismo é para o resto da vida. Fora que a galera consome o arrocha. Hoje em dia Pablo, Tayrone, Kevi Jonny que estourou, tem uma galera nacional. Espero que isso abra portas para outros artistas ganharem o Brasil também.”

Ao longo da carreira como músico, Dorival relembrou que passou algumas dificuldades e em entrevista ao iBahia, contou ter sido desmotivado a seguir a carreira.

“Eu já ouvi antes de tocar na minha banda que teria que pagar para tocar com alguém, já dormi muito na rua com o instrumento musical caro porque na época não tinha aplicativo para pegar um carro. Foram vários desafios até chegar onde estou”, contou.

Para conseguir se sustentar, o artista fez jornada dupla como carreteiro, até decidir que para investir na música precisaria ter total dedicação.

“Eu sou casado, sou pai de dois filhos e eu conversei com minha esposa ‘Eu vou ver de música’. Não deu para conciliar o trabalho como carreteiro. Tentei por um tempo, mas não consegui. Hoje eu estudo a música, pesquiso para fazer algo diferente e conseguir dar atenção para a música, para fazer dar certo. Tenho como objetivo viver de música, fazer vários shows e conseguir pagar minhas contas em casa e as contas da banda.”

Ao iBahia, Dorival contou ainda a transição que fez dos instrumentos para os vocais e revelou que contou com um forte incentivo de uma amiga, Islaine Oliver, também cantora de arrocha, a primeira a dar oportunidade para ele.

“Eu tocava teclado para ela e chegava certo momento do evento que ela precisava ir ao banheiro, para não ficar aquele vácuo ela pediu para eu cantar. A primeira música que eu cantei ‘Ânsia’ da Companhia do Calypso. Ela e a mãe dela me apoiaram. Meu primeiro show solo foi E fui na cara de coragem e foi meu primeiro show foi no barzinho de Chico Camisa 10, até hoje eu não esqueço”.

Desde então, o artista vem fazendo música com dois propósitos, além de sustentar a família e dar orgulho para os filhos, Dorival tem o sonho de ser reconhecido pela CONFIRA.

“Eu sou realizado por saber que sustento minha casa, minha família com música. Lembro que as pessoas tratavam artista como vagabundo, mas hoje tenho pessoas que admiram meu trabalho, curtem o que eu faço. O meu sonho é o reconhecimento, eu não me cobro muito em questão de estourar, sei que tudo acontece com a permissão de Deus, mas estamos trabalhando para ter o reconhecimento, ter uma agenda estabilizada. A mídia é uma consequencia do nosso trabalho.”

