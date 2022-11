Obrigações mensais do eSocial – Notícias Concursos

O eSocial é o sistema do Governo que foi elaborado com o objetivo de realizar diversas substituições. Contudo, no momento atual, elas já foram realizadas. Por isso, o envio das informações pelo eSocial é primordial para que a empresa se mantenha em dia com o fisco.

Obrigações mensais do eSocial

Considerando as obrigações mensais, é importante acompanhar o cronograma dos envios de forma correta. Sendo assim, confira as obrigações do eSocial dentro do mês de novembro.

No entanto, é importante ressaltar que o dia 15 de novembro é feriado, por isso, ocorre a antecipação dos envios para o dia 14. Além disso, por se tratar de um mês do final de ano, no dia 30 de novembro é necessário enviar o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário ao eSocial.

Confira as obrigações mensais, considerando este mês de novembro:

07 de novembro

GFIP

Folha de Pagamento

FGTS

SEFIP

DAE – Segurado Especial / Doméstico / MEI

14 de novembro

DCP

DCTFWeb

EFD-Reinf

eSocial

16 de novembro

EFD-Contribuições

INSS – Contribuinte Individual / Segurado Facultativo

18 de novembro

DAS- Simples Nacional / DASMEI

PIS / COFINS / CSLL / IRRF – Retenção na Fonte

PGDAS-D

GPS/DARF / INSS / DARF / IRRF

23 de novembro

DCTF Mensal

25 de novembro

PIS – Faturamento / Folha Pagamento

COFINS – Faturamento

IPI – Produtos em Geral

30 de novembro

DME – DOI /DIF

IRPJ / CSLL Mensal

1ª parcela 13º Salário / Contestação do FAP

Obrigação de todas as empresas

Todas as empresas devem realizar o envio do eSocial, independentemente do seu porte, já que o governo realizou a implementação do sistema de acordo com o grupo e com o faturamento. No entanto, no momento atual o 4º grupo já está em vigor, sendo assim, é importante que acompanhe as datas corretas para que a sua empresa fique em dia com o fisco.

Principalmente, considerando que através dos envios corretos ao eSocial, as empresas estarão em dia com o envio das obrigações acessórias anuais, já que o eSocial funciona através do encadeamento de informações.

Anuais

Por isso, quando as obrigações mensais são enviadas corretamente, os envios anuais são uma consequência das medidas corretas. Entretanto, caso a empresa não esteja em dia com os envios do eSocial, é necessário realizar uma programação interna para sanar as pendências relacionadas ao sistema.

Administração interna e controle de custos

Uma vez que o eSocial é uma centralização de informações que funciona como uma maneira objetiva de administrar uma organização, portanto, é uma maneira de se manter em dia com o governo, bem como é uma forma de organizar a administração empresarial interna.