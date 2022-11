A empresa Oceaneering é uma fornecedora global de produtos e serviços de engenharia. Os colaboradores atuam de forma séria para o desenvolvimento das atividades. Hoje a companhia está divulgando novas oportunidades disponíveis. Confira.

Oceaneering abre vagas de emprego pelo Brasil

A Oceaneering está à procura de uma nova equipe para complementar as atividades da empresa pelo país. É uma companhia que oferece aos seus funcionários um salário compatível ao mercado de trabalho e vários benefícios.

A Oceaneering é líder em serviços de manutenção de campos petrolíferos e ferramentas. Para todo esse crescimento, a empresa busca por profissionais que trabalham de forma séria e proativa. Confira as vagas disponíveis.

Assistente de Documentos – Rio de Janeiro;

Engenheiro de Propostas Sênior – Niterói/RJ;

Analista de Dados de Survey – Macaé/RJ;

Analista de TI – Rio de Janeiro;

Engenheiro de Qualidade Sênior – Niterói/RJ;

Project Surveyor – Rio de Janeiro;

Estagiário de Engenharia – Rio de Janeiro;

Analista de TI – Rio de Janeiro;

Projetista Mecânico (Área de P&D) – Rio de Janeiro;

Estagiário (Área de P&D – Foco em Controle e Software) – Rio de Janeiro;

Gerente de Projetos – Rio de Janeiro;

Líder Fiscal Sênior – Niterói/RJ;

Coordenador Comercial;

Técnico de Manutenção Mecânica – Niterói/RJ;

Técnico de Manutenção Elétrica – Niterói/RJ;

Engenheiro de Serviços Pleno – Rio de Janeiro.

Veja também: Grupo Pardini abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas disponíveis, podem acessar o site 123 empregos. Depois disso é só seguir as orientações e mandar um currículo para análise. As vagas são para aqueles que querem inovar no mercado de trabalho.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.