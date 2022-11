Oficial da Aeronáutica morto era baiano e cursou música na Ufba

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um oficial da Aeronáutica foi morto a tiros quando estava a caminho do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, na segunda-feira (7). Ricardo Mendes de Sena, de 48 anos, nasceu em Salvador e foi aluno da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS Ufba).

A previsão é que o corpo de Ricardo chegue a Salvador na tarde de terça-feira (8). No entanto, não há informações sobre o velório e sepultamento dele.

O oficial, que morava em Brasília há dois anos, já se apresentou com artistas como Carlinhos Brown, Saulo e Gerônimo. A Ufba informou que Ricardo Sena foi vinculado ao curso de Instrumento da EMUS e se graduou em 2009.

Ataque a tiros

Ricardo estava em um veículo que transitava pela Rodovia Miguel Melhado de Campos quando foi atingido. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro em que o baiano estava foi atingido de raspão no rosto e ainda conseguiu dirigir até a base da PM, no aeroporto de Viracopos.

A Polícia Civil de São Paulo informou que os criminosos desceram do carro e levaram a maleta e o celular do oficial da Aeronáutica. Ainda não se sabe o que havia na mala do militar. Até o momento, ninguém foi preso.

