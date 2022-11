Olodum canta hit em frente a pirâmide do Egito: ‘Eu falei faraó’

Foto: Reprodução / Instagram

O Olodum embarcou para o outro lado do planeta! A banda afro baiana vai se apresentar no Cairo Jazz Festival, no Egito, nesta sexta-feira (4). Nas redes sociais, integrantes do grupo publicaram um vídeo onde tocaram, cantaram e dançaram o sucesso “Faraó Divindade do Egito” (1987), nas terras de Tutancâmon.

“Zeramos o game! Eu falei faraó diretamente do Egito, com direito a tambores, cantores e muita alegria. Missão cumprida, nós trouxemos o Egito a Bahia e ao Brasil”, escreveu o grupo na legenda. Assista abaixo:

Zeramos o game! Eu falei faraó diretamente do Egito, com direito a tambores, cantores e muita alegria. Missão cumprida, nós trouxemos o Egito a Bahia e ao Brasil 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/srIYQ5zy2D — Olodum Oficial (@OlodumOficial) November 3, 2022

O grupo chegou nas terras egípcias na última terça-feira (1º), e desde então o grupo tem mostrado detalhes da viagem na web. “Visitamos a pirâmide de Saqqara que foi a necrópole mais importante de Mênfis desde a primeira dinastia até a época cristã. Em Saqqara está a Pirâmide Escalonada de Djoser, considerada a primeira pirâmide do mundo e a grande estrutura de pedra mais antiga. Incrível não é?”. Veja as fotos abaixo:

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.