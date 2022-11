Onde assistir os jogos da Copa do Mundo em Salvador?

A Copa do Mundo começa em 20 de novembro e, como nem todos terão o privilégio de ir para o Catar, o iBahia listou as festas que acontecerão em Salvador, para quem quer unir futebol e música. O Mundial começa no domingo (20); o primeiro jogo do Brasil na competição é no dia 24, contra a Sérvia.

Durante o Mundial, a capital baiana terá diversos eventos, além de uma ação gratuita. Confira:

Casarão da Copa

Foto: Reprodução / Instagram

A Mansão Solar Cunha Guedes, localizado na Vitória, receberá o “Casarão da Copa”, com shows e feijoada do restaurante Frederico, na Barra.

A primeira edição do Casarão da Copa será no dia 24 de novembro (quinta), a partir das 12h00, quando acontece o primeiro jogo do Brasil na competição, contra a equipe da Sérvia. Neste dia, as atrações musicais será Dan Valente, Forró do Tico e Nata do Samba.

Os ingressos estarão à venda através do site da Tiket Maker.

Arena Bahia Marina

Foto: Divulgação

A Bahia Marina, na Avenida Contorno, contará com de nomes como Wesley Safadão, Thiaguinho, Timbalada, Harmonia do Samba, Fica Comigo, Make u Sweat e MC G15, durante os dias de jogos da Seleção Brasileira.

24/11: Timbalada, Rafa e Pipo e Alexandre Schinitman

28/11: Fica Comigo, Make u Sweat e Alexandre Peixe

02/12: Jonas Esticado, É O Tchan e G15

05/12: Thiaguinho, DJ Cereja, Tico

09/12: Wesley Safadão, Daniel Vieira e DJ Felipe Pondé

Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser comprados através do Ticket Maker.

Ginga Salvador

O Ginga Salvador será realizado de 24 de novembro, dia do primeiro jogo do Brasil no mundial, até 18 de dezembro, dia a final, com mais de 25 atraçoes confirmadas.

O evento será realizado em mais nove cidades do país para celebrar os jogos da Copa. Em Salvador, acontecerá no Clube Espanhol.

Para o jogo de estreia, Brasil contra a Sérvia, o Ginga Salvador receberá Péricles, Xanddy Harmonia e Dj Pedro Chamusca. No dia 28 de novembro, no jogo contra a Suíça, os artistas que se apresentaram serão Rogerinho, Lincoln e DJ Pedro Chamusca.

No último dia da fase de grupos, 02 de dezembro, os torcedores poderão assistir os shows do Grupo Menos é Mais, junto com Rafa Almeida, e DJ Pedro Chamusca. Os ingressos avulsos estão com valores entre R$80 e R$210, enquanto que o “passaporte”, que dá acesso aos três dias de jogo, custa R$260. Ingressos estão à venda através do site.

Arena Brahma

O evento gratuito acontecerá no Largo do Pelourinho, com apresentação da banda Olodum, nos dias de jogos do Brasil.

Samba de Quinta Copa do Mundo

A edição especial ‘Samba de Quinta na Copa do Mundo 2022: Sentimento Que Desperta!’ contará com 10h de evento, sendo duas bandas, dois DJs e seis convidados, além de vários telões para assistir o primeiro jogo da nossa seleção.

1º lote: R$35

2º lote: R$40

3º lote: R$50

Portaria: R$60

Os ingressos estão à venda no Sympla.

Xupisco na Copa

O Caminho de Casa será palco do Xupisco na Copa. A atração musical será Negra Cor, com Adelmo Casé. Os ingressos estão à venda no Sympla.

