Ônibus ganham iluminação de Natal e zona azul tem mais vagas

Foto: Ascom/Semob

Com a inauguração da decoração de Natal da Praça do Campo Grande, em Salvador, outras ações natalinas passaram a entrar em operação a partir desta quarta-feira (30). Entre elas, ônibus com iluminação especial que passaram a rodar na região, além do oferecimento de mais vagas azul para quem for curtir a atração com veículos.

Ônibus

Pelo segundo ano consecutivo, veículos da frota convencional do transporte público irão receber iluminação especial de Natal em cinco linhas da cidade. A ação, realizada pela Secretaria de Mobilidade (Semob) em parceria com as concessionárias, busca proporcionar ao usuário do transporte público uma experiência diferente durante seus deslocamentos no período de festas. A partir da quinta-feira (1º) até 6 de janeiro, 20 coletivos da frota regular estarão operando com a iluminação especial natalina.

Em 2021, primeiro ano da ação, 14 ônibus foram distribuídos em três linhas. “A expectativa é que este número possa crescer a cada ano, agregando novas linhas e alcançando cada vez mais pessoas”, ressalta o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

Os veículos estão distribuídos entre as linhas 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa, 1137 – Pernambués x Barra, 0137 – Lapa x Barra Avenida / Barra (LB2), e 0140 – Lapa x Rio Vermelho / Nordeste. As linhas foram escolhidas buscando atender localidades que não haviam sido contempladas no ano passado.

Os ônibus atravessam alguns dos principais corredores da cidade, além de ter o Campo Grande no itinerário. Assim como no ano passado, os ônibus irão operar normalmente durante o dia, e a iluminação será ligada apenas à noite. Não haverá mudanças no itinerário e nem na programação das linhas.

Além disso, a Semob também irá reativar a linha especial de Natal, a 2512, que este ano se chamará Iluminando Nossos Sonhos, em alusão ao tema de fim de ano preparado pela Prefeitura. Os ônibus iluminados farão o trajeto Lapa x Campo Grande, saindo da Estação diariamente, a partir desta quinta-feira (1º) até 6 de janeiro, das 17h30 à meia-noite.

A linha terá como itinerário a Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, Praça da Aclamação, Avenida Sete de Setembro e Campo Grande, de onde retorna para a Lapa. O local de embarque e desembarque na Estação da Lapa será no andar térreo, na Plataforma A, enquanto no Campo Grande será em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

Vagas zona azul

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) ampliou a oferta de vagas da Zona Azul no Campo Grande. A iniciativa visa disponibilizar mais 143 espaços para os condutores que forem conhecer a iluminação especial de Natal, que segue na praça até o dia 6 de janeiro de 2023. Em parceria com o Teatro Castro Alves (TCA), a autarquia municipal também conseguiu com que as 300 vagas da casa de espetáculos fossem disponibilizadas para a população. Neste caso, a cobrança será realizada pelo próprio estabelecimento.

Com a medida, haverá na região cerca de 270 vagas de Zona Azul regulamentadas disponíveis. Elas foram criadas especialmente para o evento de Natal e estão distribuídas em frente ao Palácio da Aclamação (28 vagas); no Largo do Campo Grande, entre o Corredor da Vitória e a Rua Araújo Pinho (30 vagas), na Rua Baronesa de Sauípe (oito vagas), na Rua Araújo Pinho (32 vagas), na Rua Leovigildo Filgueiras (27 vagas) e na Avenida Santa Rita (que liga a Avenida Reitor Miguel Calmon ao Campo Grande – 18 vagas).

Essas vagas provisórias se somarão às 124 vagas já existentes permanentemente na Avenida Sete de Setembro, em frente ao Hotel Wish (13 vagas), no Largo do Campo Grande, ao lado do Hotel Wish (73 vagas) e no lado direito da Rua Forte de São Pedro (38 vagas).

Quem estacionar numa dessas cerca de 270 vagas de zona azul das 17h à meia noite, entre segunda e domingo, paga uma tarifa única no valor de R$5, independente do tempo que deixar o veículo estacionado nesse período. O tíquete poderá ser adquirido por meio dos aplicativos Zona Azul Digital ou pelos operadores que ficarão nas proximidades dos espaços.

O condutor deve ficar atento porque, entre 7h e 17h, as vagas que foram criadas especialmente para o evento não estarão em vigência, portanto, não será cobrado o pagamento pelo estacionamento nesses espaços nesse período. Em relação às 124 vagas de Zona Azul permanentes, entre 7h e 17h, vigora a cobrança habitual que estiver discriminada nas placas de sinalização, no caso, funcionam no sistema multihora (duas horas por R$3; seis horas por R$6; e 12 horas – R$9).

Essa regulamentação visa evitar a cobrança abusiva feita por pessoas não credenciadas, como pontua o superintendente da Transalvador, Marcus Passos. “Além de dar mais comodidade a quem for de carro conhecer a iluminação cênica de Natal, essa nossa regulamentação coíbe a cobrança, muitas vezes de preços exorbitantes, feitas pelos flanelinhas. Com isso, os cidadãos poderão pagar um preço justo pelo uso do espaço público”, explica.

Vagas no TCA

A Transalvador firmou uma parceria com o TCA para disponibilização das vagas do estacionamento fechado ao público que for visitar o Campo Grande. Quem optar por deixar os veículos nesse estacionamento, pode pagar R$10, nos dias que não houver espetáculo no teatro, ou R$20, nos dias com evento.

Os condutores poderão acessar o estacionamento do TCA seguindo pela Travessa Corneta Lopes (via entre o Teatro e a Igreja Batista Sião). A saída do estacionamento necessariamente deverá ser pela Ladeira da Fonte. O acesso à Travessa Corneta Lopes só será permitido a quem for para o estacionamento, a moradores da via e a autoridades credenciadas.

