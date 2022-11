Operação da PC de Pernambuco cumpre mandados na Bahia

Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou, nesta sexta-feira (11) uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e em crimes de lavagem de dinheiro. A operação conta com apoio operacional das Policias Civis dos Estados do Pará, Tocantins, Bahia e Mato Grosso.

De acordo com a PCPE, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As investigações, ainda de acordo com a Polícia Civil, começaram em 2020. Na operação desta sexta-feira, participam 70 policias civis, além de 21 policias militares. A assessoria da PCPE vai divulgar detalhes da operação. As informações são do g1 Bahia.

