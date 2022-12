Operação prende mais de 100 pessoas e cumpre mandados na BA

Foto: Divulgação/PC

Mais de 100 pessoas foram presas e apreendidas durante a 7ª fase da Operação Unum Corpus, realizada simultaneamente em centenas de municípios da Bahia, nesta quarta-feira (30).

Segundo a Polícia Civil, além dos 85 mandados de prisão cumpridos, 28 flagrantes e a apreensão de oito adolescentes, também foram dados cumprimentos a 158 mandados de busca e apreensão.

Entre os presos, 28 são acusados de crimes contra a vida, 29 por tráfico de drogas, 25 por crimes contra o patrimônio, 12 por violência doméstica e familiar, sete por estupro e os demais por outros crimes.

A operação foi comandada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), com a ação de policiais das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) e o apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A diretora do Departamento, delegada Rogéria Araújo comemorou os resultados. “Estamos fechando o ano com a sétima edição da Unum Corpus, que apresenta um saldo positivo no combate a criminalidade no interior do nosso estado. São 735 pessoas acusadas de diversos crimes retiradas do convívio social e quantidades significativas de armas e drogas apreendidas”, avaliou.

Balanço

Ao longo das fases da Operação Unum Corpus, iniciada em setembro de 2021, 735 pessoas foram presas por força de mandados de prisão e prisões em flagrante, 103 toneladas de drogas, 125 armas e 24 veículos foram apreendidos.

