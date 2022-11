Organizando a casa? Veja 3 dicas de lavar suas roupas

Foto: Divulgação

Manter as roupas mais conservadas, duradouras, cheirosas e macias nunca foi tão fácil. Além do processo diário de lavar roupas, há também as específicações de cada tecido que precisam ser atendidas. Mas como lavar a roupa com segurança? O que fazer para não danificar as peças?

Pensando nisso, o iBahia selecionou, em parceria com a Sonho, três dicas para que você conserve seus looks. A coordenadora química do amaciante, Christina Campos, revelou que tirar as manchas antes de lavar é o melhor caminho. Confira todos os detalhes abaixo:

1 – Confira a etiqueta da peça

Toda peça de roupas possui uma etiqueta com instruções detalhadas do tratamento correto que deve ser dado ao tecido. É nela que contém observações do tipo de lavagem adequada (se deve ser à mão, à máquina, a seco, qual a temperatura máxima e se a peça pode ser centrifugada); Seguir essas recomendações é fundamental para a preservação dos tecidos.

2 – Remova manchas antes da lavagem

Retirar as manchas das peças antes da lavagem, evita que a peça passe por diversos ciclos, que desgastam mais o tecido. “O processo de lavagem envolve ação mecânica, alto pH, surfactantes para remover a sujeira e temperatura. Todo esse processo é agressivo para os tecidos”, explica Christina.

3 – Utilize o amaciante corretamente

A função do amaciante é proteger as fibras e amaciá-las após as lavagens. O produto age como um auxiliar no cuidado com as roupas. “Ao amaciar as roupas, o produto imprime uma certa proteção à fibra, mas o ideal é utilizar um que possua um agente específico para isso na composição. No caso do Amaciante Sonho 5 em 1, existe um aditivo na sua composição com ação anti-redepositante, que cria uma barreira de proteção nos tecidos. Isso impede que a sujeira se deposite novamente nos tecidos e evita o efeito encardido, mantendo as cores vivas por mais tempo”, completa a especialista.

