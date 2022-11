Os 12 melhores aplicativos, como ofertas, para vender suas coisas em 2023

O OfferUp é sem dúvida o melhor marketplace C2C que ajuda os usuários a comprar ou vender produtos diretamente ao cliente.

Mas, você pode ficar cansado ou entediado usando a mesma plataforma, então encontrar alternativas é sempre melhor. Embora existam muitos aplicativos que fornecem o mesmo serviço, você pode se incomodar em encontrar o melhor substituto para o OfferUp.

Então, nós hafiz uma lista dos Os 12 melhores aplicativos como oferta em 2023 para ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa.

Os 12 melhores aplicativos como oferta em 2023

Abaixo, você encontrará 12 aplicativos como OfferUp que você pode usar facilmente. Eu adicionei uma descrição de cada aplicativo que ajudará você a analisar e selecionar o melhor para você.

1. Craigslist

O OfferUp foi lançado como concorrente do Craigslist; sem dúvida, é a melhor alternativa.

Esta plataforma de uso gratuito permite que você navegue por todas as listagens locais de maneira categorizada e liste seus itens.

Este site também permite que você publique anúncios de emprego ou se candidate a um, o que o OfferUp não fornece.

Ele está espalhado por mais de 70 países e possui uma ótima base de usuários, permitindo que você consiga compradores para seus itens ou encontre o item desejado para comprar rapidamente.

2. Mercadoria

Mercari é a segunda alternativa da minha lista e um dos marketplaces c2c mais populares, com mais de 20 milhões de usuários ativos.

Você pode usar esta plataforma confiável para comprar ou vender quase todos os itens. Os usuários adicionam mais de 100.000 produtos diariamente e será mais fácil encontrar o produto necessário.

Esta plataforma tem uma interface fácil; você pode listar seus produtos com apenas alguns cliques e disponibilizá-los para entrega em qualquer lugar dos EUA

3. Trocar

Outro aplicativo popular como o OfferUp é o Swappa, que atualmente possui mais de 15 milhões de usuários. O aplicativo é confiável o suficiente para vender seus gadgets usados ​​para outros usuários de forma rápida e fácil.

É econômico se você quiser vender qualquer coisa na plataforma, pois não precisa pagar as taxas do vendedor para aumentar sua margem de lucro.

Este aplicativo oferece o PayPal como opção de pagamento, para que você esteja seguro o suficiente em termos de pagamentos se comprar ou vender.

4. Marca de Posh

A Poshmark pode ser a melhor alternativa para o OfferUp, pois é um mercado líder que permite comprar e vender várias coisas.

Este aplicativo tem roupas antigas e novas e outros wearables que você pode comprar. Ele também oferece até 70% de desconto em itens da marca Nike e Louis Vuitton, etc.

Se você estiver procurando por algum produto específico, certamente o encontrará nesta plataforma, pois possui mais de 200 milhões de produtos já listados e os usuários adicionam mais diariamente.

Não há dúvida sobre a base de usuários do Facebook, pois é uma das maiores plataformas de mídia social.

Além de se conectar com os amigos, seus aplicativos também contam com uma seção de marketplace, permitindo que usuários do mundo todo vendam e comprem diversos produtos.

Você pode listar um item lá, negociar com os compradores e conhecê-los pessoalmente para vender seu produto. Você não precisa pagar nenhum vendedor ou taxa de listagem aqui, pois você se conecta diretamente com os compradores.

6. 5 Milhas

5 Miles é outro aplicativo popular nesta categoria que conecta compradores e vendedores locais para venda direta.

O mercado deste aplicativo oferece vários serviços, bens e listas de empregos.

Você pode listar seus produtos gratuitamente, mas tem algumas limitações e, após o término, você precisa pagar a essa plataforma uma taxa de assinatura de US $ 4,99 por item.

7. Ebay

O eBay é um dos mercados mais populares para os usuários e está espalhado por 32 países no mundo. Ele tem milhões de usuários, e você certamente encontrará um comprador para o seu item se listar algum.

Mas as cobranças do eBay são bastante altas, pois você pode precisar pagar aproximadamente 13%. Assim, diminuirá a porcentagem de lucro em suas vendas.

No entanto, tem um milhão de produtos, e você encontrará o item desejado aqui.

8. Etsy

O Etsy é outra ótima opção contra o OfferUp, com mais de 37 milhões de usuários, incluindo compradores e vendedores.

Você pode listar ou comprar itens de artesanato, decoração, roupas e até joias. Esta plataforma é a melhor escolha para kits de bricolage e presentes para o seu ente querido em diferentes ocasiões.

Ele cobra dos usuários US $ 0,20 para listar seus itens e 3% de suas vendas, e se você for bom com isso, certamente poderá optar por este aplicativo.

9. Solte

Com mais de 17 milhões de usuários e milhões de itens listados, LetGo é outro grande mercado online.

Você encontrará vários produtos de diferentes categorias como eletrônicos, roupas, móveis, decoração, casa, etc.

Este aplicativo também lista bicicletas e carros, e é uma das melhores plataformas para comprar carros usados. Ele fornece uma inspeção do carro e gera valor do carro gratuitamente.

A plataforma é gratuita, mas se você quiser atrair mais usuários para seus itens listados, pode fazer a assinatura, que custa de US$ 0,99 a US$ 44,99.

10. VarageVenda

O VarageSale é outro grande mercado na minha lista, pois fornece um ambiente seguro para comprar e vender coisas online com facilidade.

Você pode comprar vários itens de diferentes categorias, como eletrônicos, sapatos, joias, roupas, utensílios domésticos e muito mais nesta plataforma.

Vender um item nele também é fácil; você só precisa fazer upload de uma foto do produto, adicionar um título e uma descrição com um preço lógico e aguardar seus compradores.

11. Ao lado

Nextdoor é outro aplicativo popular que ajuda você a vender ou comprar itens em sua vizinhança. É uma plataforma de mídia social como o Facebook, mas mostra apenas o seu vizinho.

Você pode usar esta plataforma para listar seus produtos à venda ou comprar outros itens listados por outros usuários.

Esta plataforma não cobra nenhuma taxa dos usuários para compra ou venda e não possui terminal de pagamento, portanto, tanto compradores quanto vendedores precisam fazer as transações manualmente.

12. Comerciante

O Tradesy é o último da minha lista que é uma plataforma cliente a cliente para vender ou comprar itens de moda.

Embora a plataforma não seja tão popular, você encontrará vários itens como roupas, sapatos, bolsas, acessórios de casamento e muito mais.

A plataforma tem produtos de marcas conhecidas como Gucci, Prada, Louis Vuitton, etc. Se você gosta de usar itens de marca, esta plataforma pode ajudá-lo a conseguir isso por um preço menor.

A plataforma tem uma taxa mais alta do que outros aplicativos, pois você precisa pagar US $ 7,50 para vendas abaixo de US $ 50 e 19,8% para qualquer valor maior que isso.

Conclusão:

Este post trata da melhor alternativa OfferUp em 2023. Eu compartilhei 12 melhores aplicativos como OfferUp aqui com a explicação em palavras simples. Espero que você tenha encontrado o melhor mercado para você. Se quiser saber mais sobre os aplicativos, deixe suas dúvidas nos comentários.

