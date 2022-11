Os 12 principais aplicativos para capturar fotos de invasores no Android/iOS (2023)

A privacidade é a coisa mais importante e você não vai gostar que outras pessoas acessem seus dados em seu telefone. Portanto, normalmente todos os usuários usam senhas, padrões ou bloqueios de PIN em seus dispositivos para protegê-los.

Porém, algumas pessoas mal-intencionadas podem querer usar seu telefone sem o seu conhecimento. Portanto, você deve saber quem tenta fazer isso e pegá-lo em flagrante.

Para isso, estão disponíveis muitos aplicativos que ajudam você a capturar imagens de ladrões de Android sem que eles saibam. Se você quiser saber sobre esses aplicativos para capturar fotos de intrusos no Android ou iOScontinue lendo o artigo.

Aplicativos para capturar fotos de invasores em dispositivos Android/iOS 2023

Você encontrará muitos aplicativos que ajudam a capturar fotos de invasores em seu dispositivo Android ou iOS. Porém, alguns podem não funcionar corretamente e atender às suas necessidades.

Portanto, encontrar o melhor aplicativo para você é uma tarefa difícil e, para ajudá-lo nisso, compartilhei 12 aplicativos que ajudarão você a identificar a pessoa que tentou usar seu dispositivo sem sua permissão.

1. Presa

O Prey é um dos melhores e primeiros aplicativos da minha lista para capturar fotos de invasores em dispositivos Android e iOS. Este aplicativo anti-furto é um veterano neste segmento e ajuda os usuários a fazer isso há 10 anos.

Características principais:

Ele captura imagens das câmeras frontal e traseira.

Você pode bloquear remotamente as configurações do seu dispositivo.

Ele também enviará a localização do dispositivo em seu e-mail.

ANDROID/iOS

2. Relógio de bloqueio

Se alguém tentar desbloquear seu telefone com a senha ou padrão errado, ele enviará um e-mail com a foto do intruso e a localização do seu dispositivo.

Características principais:

Ele usa Wi-Fi e GPS para determinar a localização do seu dispositivo e envia um e-mail imediatamente antes de desligar.

Ele não altera a tela de bloqueio do seu dispositivo e usa a tela integrada.

ANDROID

3. Terceiro Olho

Este aplicativo ajuda os usuários a pegar qualquer pessoa em flagrante que tente bisbilhotar seus dispositivos e digite a senha ou padrão errado.

Características principais:

Ele tira fotos dos invasores quando eles digitam a senha errada no seu dispositivo e as armazena dentro do aplicativo.

Você receberá alertas sobre as tentativas erradas ao desbloquear o telefone.

Ele mostra o tempo necessário para desbloquear o dispositivo para que você saiba se alguém tentou usar seu telefone sem o seu conhecimento.

ANDROID

4. Bandido

O CrookCatcher funciona atrás da tela de bloqueio e captura fotos de qualquer pessoa que tente usar seu telefone e digite a senha, PIN ou padrão errado.

Características principais:

Ele envia por e-mail a foto, as coordenadas de GPS e um link para o Google Device Manager e armazena os detalhes dentro do aplicativo.

Antes de tirar a foto, você pode selecionar o número de tentativas erradas nas configurações do app.

ANDROID

5. Detector de Intrusos

Você também pode usar este aplicativo para pegar qualquer um que tente bisbilhotar seu telefone. Mas, lembre-se, ele só detecta quando 4 caracteres ou pontos de senha ou padrão são inseridos errados.

Características principais:

Sempre que alguém insere a senha, PIN ou padrão errado em seu dispositivo, ele captura a foto usando a câmera frontal e envia um e-mail para você com a localização do dispositivo.

ANDROID

6. Selfie do Intruso C4K

Este aplicativo fácil de usar ajuda você a ver facilmente quem tentou desbloquear seu dispositivo sem o seu conhecimento.

Características principais:

Você pode ocultar as imagens dos invasores da galeria para que outras pessoas não possam vê-las.

Ele permite que você armazene a foto diretamente no seu Google Drive.

Ele avisa com som quando qualquer tentativa errada é feita.

ANDROID

7. Pegue o intruso do telefone

Ele também faz a mesma coisa que o nome sugere, então você pode usar o aplicativo para identificar pessoas que tentaram desbloquear seu dispositivo.

Características principais:

Ele pega a foto dos invasores com a data e a hora e a salva em uma galeria habilitada por senha no aplicativo.

Ele também ajuda a monitorar seu dispositivo em busca de alterações incomuns.

ANDROID

8. WTMP

“WTMP- quem tocou no meu telefone” funciona em segundo plano e grava usando a câmera frontal para que você possa verificar quem usou seu dispositivo.

Características principais:

Além de gravar o vídeo do intruso, ele também registra todas as atividades do seu telefone.

Ele salva relatórios quando alguém tenta desbloquear seu dispositivo várias vezes ou desliga a luz da tela.

Você pode ver todos os vídeos e relatórios gravados no aplicativo e sincronizá-los com a nuvem.

ANDROID

9. Ultra Bloqueio

Este aplicativo ajuda a proteger os aplicativos instalados do seu dispositivo contra acesso não autorizado com estilos de bloqueio inovadores. Ele também captura fotos se alguém tentar usar esse aplicativo específico e inserir a chave de desbloqueio errada.

Características principais:

Ele oferece vários estilos de bloqueio inovadores, como PIN de horas e minutos, PIN de data e mês, PIN de bateria, bloqueio baseado em tempo, etc.

Ele captura fotos de intrusos e as armazena no aplicativo e, quando você desbloquear o telefone na próxima vez, ele fornece uma notificação.

ANDROID/iOS

10. Selfie do Intruso

O Intruder Selfie é outro aplicativo popular que ajuda os usuários a saber se alguém tenta desbloquear o telefone sem a permissão do proprietário.

Características principais:

Ele captura fotos quando alguém insere a senha errada e as armazena na galeria.

ANDROID

11. Olho Oculto

Se alguém tentar bisbilhotar seu dispositivo e você quiser pegá-lo em flagrante, este aplicativo pode ser a melhor escolha. Mas você deve ter no mínimo 4 caracteres ou dígitos em sua senha para ajudar o aplicativo a funcionar corretamente e detectar cada tentativa malsucedida.

Características principais:

Ele captura imagens se alguém digitar a senha errada no seu dispositivo.

Você pode sincronizar o aplicativo com o dropbox e armazenar as imagens capturadas lá.

Ele permite que você habilite o toque do seu telefone como tom de alerta.

ANDROID

12. Alerta de selfie de intruso

Intruder Selfie Alert é o último aplicativo nesta lista que também faz a mesma coisa de capturar a selfie dos intrusos e salvá-la.

Características principais:

Você pode usar o aplicativo para salvar as selfies do Intruder diretamente no Google Drive.

Ele alerta você com sons sempre que alguém digita a senha ou padrão errado em seu dispositivo.

Ele também mostra os relatórios de quando seu dispositivo foi aberto e por quanto tempo o intruso o usou.

ANDROID

Conclusão | Android Thief Images

Então, esta foi a lista completa de Melhores aplicativos para capturar fotos de invasores em dispositivos Android/iOS em 2023. Esses 12 aplicativos têm quase os mesmos recursos e podem servir facilmente ao propósito. Espero que você tenha encontrado o aplicativo mais adequado para você na lista acima. Se você enfrentar algum problema ao configurar o aplicativo em seu dispositivo, deixe suas preocupações abaixo.

