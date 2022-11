Os 5 melhores controladores de jogos para jogos Pixel 3XL (2023)

Jogos para celular são viciantes; os usuários de smartphones adoram passar o tempo jogando seus jogos favoritos. Muitos usuários adoram jogar seus jogos favoritos em consoles de jogos. Você sabia que pode utilizar até mesmo seu smartphone para jogar seus jogos favoritos?

Os smartphones vêm com gráficos de alta qualidade e memórias compatíveis para jogar os jogos mais recentes, assim como os consoles de jogos. Este artigo é para você se você usa o smartphone Pixel 3 XL do Google.

Este artigo compartilha a lista dos melhores controladores de jogos para Pixel 3 XL. Ele o ajudará a escolher o controlador de jogo mais adequado para obter a melhor experiência de jogo diretamente no seu smartphone Pixel 3 XL.

Vamos pular na lista, mas antes disso, vamos explicar por que você precisa de um controlador de jogo para o seu smartphone.

Por que você precisa de um controlador para jogos Pixel 3XL?

Os fabricantes de smartphones tentam atrair os jogadores fornecendo smartphones de alta configuração compatíveis com os jogos mais recentes. Como os usuários móveis podem jogar e explorar seus jogos favoritos remotamente sem a necessidade de uma grande tela de computador e outros periféricos, o número de jogadores móveis continua aumentando.

Ao investir alguns dólares extras, você pode melhorar instantaneamente sua experiência de jogo na tela pequena do seu dispositivo Android. Sim, um controlador de jogo está lá para oferecer uma experiência de jogo semelhante a um PC remotamente.

O controle possui vários botões para controlar todo o jogo e sua funcionalidade. Você pode aprimorar sua experiência de jogo investindo em um dispositivo controlador de jogo.

Melhores controladores de jogo para Pixel 3 XL (2023)

1. Controlador de jogos sem fio avançado Bionik VULKAN

O controlador de jogos sem fio da Bionik está lá para oferecer uma experiência de jogo de alto nível, controlando seu jogo sem fio. Possui uma interface de controle exclusiva que permite alterar a funcionalidade dos botões localizados no controlador.

O design preto super impressionante e a forma prática do controlador tornam este pequeno dispositivo atraente. Este controlador de jogos é compatível com todos os tipos de consoles de jogos e dispositivos móveis que suportam controladores de jogos adicionais. Sim, também funciona com smartphones Google Pixel 3 XL.

Falando mais sobre sua qualidade de construção, o controle é feito de materiais de alta qualidade texturizados com um corpo emborrachado para melhor aderência enquanto você joga. O alcance do controlador sem fio é de até 30 pés. Ele suporta uma conexão Bluetooth e uma conexão de 2,4 GHz.

Prós:

Projetado com a mais recente tecnologia para a melhor experiência de jogo

Conexão sem fio e com fio

Alcance sem fio de 30 pés usando a conectividade Bluetooth

Suporta PCs, consoles de jogos e dispositivos Android

Funciona bem com fones de ouvido VR

Dispositivo econômico

Contras:

Para uma experiência de jogo sem atrasos, use uma conexão com fio neste controlador

Compre agora de Amazonas

2. Controlador de jogos Bluetooth SteelSeries Stratus+

Se você está procurando um controlador sem fio com um preço acessível para o seu dispositivo Google Pixel 3 XL, o SteelSeries Stratus+ é a escolha certa para você. Este controlador de jogos está lá para atender às suas necessidades de jogos, pois foi projetado para a nova geração de usuários.

O controlador de jogos suporta plataformas Android e Windows. Ele vem com opções de conexão sem fio e com fio. Os usuários do Android podem usar a conexão sem fio conectando o dispositivo usando uma conexão Bluetooth. Os usuários de PC podem usar o cabo de dados USB para conectar seus dispositivos com uma conexão com fio perfeitamente.

O que é único neste dispositivo é que ele possui uma bateria poderosa que dura até 90 horas com uma única carga. A bateria de carregamento rápido oferece 12 horas de jogo com 15 minutos de carregamento. Não é ótimo?

Ele é projetado para os jogadores profissionais que gostam de jogar jogos de alta qualidade em seus dispositivos móveis. É feito de hardware de alto desempenho e vem com um suporte móvel ajustável para melhorar sua experiência de jogo enquanto joga em um dispositivo móvel.

Prós:

Design de alta qualidade com melhor aderência

Conexão sem fio rápida usando Bluetooth

Suporta PC com conexão com fio

Bateria poderosa integrada com 90 horas de jogo

Suporte de telefone ajustável para usuários móveis

Razoável para todos os tipos de usuários

Contras:

Alguns usuários enfrentam problemas de conexão com a conexão Bluetooth de seus dispositivos móveis.

Compre agora de Amazonas

3. PowerA Moga Pro Power

A PowerA é uma das marcas mais confiáveis ​​na indústria de jogos com uma variedade de acessórios para jogadores profissionais. O PowerA Moga Pro Power é o produto mais vendido deles, que nada mais é do que um controlador de jogos sem fio. Este controlador de jogos foi projetado para todos os tipos de jogadores, pois oferece uma interface de usuário intuitiva com uma conexão rápida.

O dispositivo é bem compatível com o smartphone Google Pixel 3 XL com sua opção de conectividade Bluetooth. O que é único neste controlador é que ele possui uma montagem móvel ajustável para colocar e segurar seu dispositivo para uma experiência de jogo definitiva.

O tamanho deste controlador é exatamente como o controlador original que você usa no seu console de jogos, ou seja, o controlador de tamanho normal se encaixa bem em suas mãos. A pegada é bastante confortável.

O controlador vem com uma bateria interna de 2200 mAh. Você pode recarregar seu dispositivo enquanto joga o jogo neste controlador. É um ótimo produto para quem viaja muito e quer jogar seus jogos favoritos em movimento. Controles de precisão, analógicos clicáveis, quatro botões de ação e todas as outras coisas essenciais estão presentes neste controlador.

Prós:

Controlador de jogos em tamanho real

Todas as teclas e controles essenciais disponíveis

Conectividade sem fio através de conexão Bluetooth

Grande compatibilidade

A bateria recarregável embutida de 2200 mAh

Suporta recarga de celular

Contras:

O suporte ao cliente da empresa é muito ruim.

Compre agora de Amazonas

4. Controlador de jogos móveis Razer Kishi V2

O controlador de jogos móveis Kishi V2 foi projetado para jogadores modernos. Ao contrário de outros controladores de jogos, o Kishi V2 oferece uma interface de usuário exclusiva com seu design deslizante.

Possui botões de microswitch de última geração, gatilhos personalizáveis ​​e macros programáveis ​​que proporcionam a melhor experiência de jogo. O dispositivo é compatível com smartphones e PCs e consoles de jogos que suportam conectividade sem fio de controladores de jogos externos.

Prós:

Design ergonômico com ponte extensível

Acionadores personalizáveis

Experiência de jogo semelhante ao console

Controles de botão de alta qualidade e corpo

Otimizado para desempenho máximo na tela pequena

Compatibilidade com vários dispositivos

Preço acessível

Contras:

Alguns usuários acham difícil carregar seus smartphones, pois o suporte extensível parece um pouco desconfortável.

Compre agora de Amazonas

5. Controlador de jogo móvel GameSir X2 Tipo-C

GameSir é outro fabricante popular com uma variedade de acessórios para jogadores. O X2 Type-C Mobile Game Controller da GameSir é o produto mais vendido. Este dispositivo controlador de jogos é compatível com o smartphone Google Pixel 3 XL, pois também possui porta de carregamento USB Type-C e é executado no sistema operacional Android do Google.

É um controlador de jogo com fio que permite conectar seu dispositivo usando uma conexão com fio padrão para a melhor experiência de jogo. Não há atraso no jogo devido à conexão com fio. O dispositivo funciona com pouca energia que não precisa de uma bateria recarregável embutida.

O dispositivo consome energia do próprio dispositivo. Ele vem com todos os botões essenciais para controlar o jogo como um profissional. O design ergonômico parece mais impressionante e prático!

Prós:

Melhor desempenho com conexão com fio USB Type-C

Funciona no modo de baixo consumo

Porta tipo C móvel

Função de captura de tela integrada

Design ergonômico

Design extensível para melhor compatibilidade

Contras:

Falta conectividade Bluetooth, que é um recurso obrigatório no controlador de jogos externo

Compre agora de Amazonas

A linha inferior:

Esses são os do mercado melhores controladores de jogos para smartphones Pixel 3 XL. Os dispositivos listados acima vêm de diferentes fabricantes e possuem preços acessíveis. Você pode escolher o controlador de jogo padrão com suporte de montagem ou um controlador moderno com design extensível da lista de acordo com suas necessidades.

