Os 50 melhores códigos secretos ocultos para iPhone (em funcionamento em 2023)

O iPhone tem muitos recursos que o ajudam, sem dúvida, a oferecer uma experiência premium aos usuários. E dá muito mais para explorar quando você usa os códigos secretos do iPhone. Os códigos são projetados para executar uma determinada tarefa e exibir informações sobre o seu dispositivo. Portanto, conhecer todos os códigos certamente facilitará seu trabalho no iPhone.

Muitos códigos estão disponíveis e encontrar o melhor é um trabalho árduo. Portanto, o único objetivo deste post é fornecer os melhores códigos para iPhone para ajudá-lo em seu trabalho diário.

Melhores códigos secretos ocultos para iPhone 2023

Existem muitos códigos diferentes disponíveis para realizar tarefas diferentes. Eu compilei todos os códigos secretos importantes do iPhone em um só lugar e os compartilhei abaixo. Você também deve verificar a descrição de cada código para saber exatamente o que um código faz.

Ocultar identificador de chamadas

*31#mobile number

Às vezes, recebemos chamadas de identificadores de chamadas ocultos ou desconhecidos, o que é bastante surpreendente se você não sabe por quê.

Portanto, você deve saber que algumas operadoras permitem que seus usuários façam isso e você também pode fazer chamadas anônimas usando seu iPhone se sua operadora oferecer suporte.

Você só precisa digitar *31#número de celular no discador do seu telefone e faça a chamada. Não mostrará nenhum identificador de chamadas ou Desconhecido no telefone do destinatário.

Nem todos os países oferecem suporte a esse recurso e o código é o mesmo para todos os países com suporte. Mas, se você é de Austrália e Hong Kongo código é 1831 e 133respectivamente.

Entrar no modo de teste de campo

*3001#12345#*

Entrar no modo de teste de campo permite visualizar todas as informações sobre sua rede em seu iPhone.

Mas há um problema: isso só funciona no iOS 10 ou em dispositivos anteriores; portanto, antes de tentar verificar o código, verifique se você possui um dispositivo compatível.

Digite o código no discador do seu telefone e clique no botão de chamada para visualizar as informações da rede.

Para verificar a força da rede, pressione e segure o botão liga / desliga até ver um controle deslizante na tela e segure o botão home. Como resultado, você verá a força da rede na barra de status do seu telefone.

Verifique o número IMEI

*#06#

A Identidade Internacional de Equipamento Móvel, logo conhecida como IMEI, é um número exclusivo de 15 a 17 dígitos atribuído a cada telefone.

É muito importante rastrear seu telefone e também quando você está vendendo seu aparelho. Portanto, você deve saber o número IMEI do seu telefone e, para verificar o do seu iPhone, pode discar *#06#.

Verificar e alterar o status de chamada em espera

*#43# (Check Status) *43# (Enable) #43# (Disable)

Chamada em espera ajuda você a receber uma notificação de outra chamada quando já estiver em uma chamada.

Se você não sabe se a chamada em espera está habilitada no seu iPhone, é melhor verificar discando *#43#.

Você pode habilitar a chamada em espera discando *43# no seu iPhone e, caso queira desativá-lo, disque #43#.

Verificar e alterar o status de bloqueio de chamadas

*#33# (Check Status) *33*Sim Pin# (Enable) #33*Sim Pin# (Disable)

Se você ativar o bloqueio de chamadas, não receberá nem fará chamadas no seu iPhone.

É simples verificar o status de bloqueio de chamadas, basta discar *#33# do seu dispositivo.

Você pode ativar o recurso se não quiser nenhuma chamada de ninguém discando *33*Sim Pin# ou se já estiver ativado, desligue-o com este código- #33*Sim Pin#

Verificar, alterar o status de encaminhamento de chamadas e desviar chamadas

*#21# (Check Status) *21# (Enable/Disable) *21 phone number# (Divert Calls)

Você pode usar o recurso de encaminhamento de chamadas para desviar todas as chamadas recebidas para outro número.

Para verificar o status se está habilitado ou desabilitado, disque *#21# do seu iPhone.

Você também pode discar *21#e se o encaminhamento de chamadas estiver ativado, ele será desativado e, se estiver desativado, você poderá ativá-lo diretamente a partir daí.

Se você deseja desviar suas chamadas recebidas diretamente, disque *21 número de telefone#.

Mostre seu identificador de chamadas

*82 Number

Às vezes, seu identificador de chamadas não é visível no telefone do destinatário se o número estiver bloqueado ou por outros motivos.

Mas você pode usar este código secreto [*82 followed by the number you’re calling] para mostrar seu número na tela do receptor quando você ligar em todos os casos possíveis.

Conheça as Informações de Trânsito Local

511

Embora os iPhones tenham o Apple Maps embutido para saber o tráfego, obter as informações é impossível se você não estiver conectado à Internet.

Assim, você pode discar 511 do seu iPhone para obter informações de tráfego local sem qualquer conexão com a Internet ou usando qualquer aplicativo e navegar de acordo.

Verificar e desativar o sistema de alerta

*5005*25370# (Disable) *5005*25371# (Check Status)

Se o sistema de alerta estiver ativado, você receberá alertas de emergência, segurança pública e do governo em seu iPhone.

Você pode verificar o status para ver se está habilitado discando *5005*25371# do seu iPhone.

Você pode achar este sistema irritante, então você também pode desativá-lo discando *5005*25370#.

Verifique o centro de SMS

*#5005*7672#

Quando você envia uma mensagem de texto, ela vai para o SMS Center Number ou seu servidor e o número do destinatário.

Você pode verificar o número para onde enviou suas mensagens anteriores do seu iPhone. Você só precisa discar *#5005*7672#e os detalhes estarão à sua frente.

Verifique o número de chamadas perdidas

*#61#

Se você não consegue ver o número de chamadas perdidas no seu iPhone, isso é um problema sério, pois você não consegue identificar quem ligou para você.

Mas há uma saída; você pode digitar *#61# no discador do seu telefone e disque o número. Ele mostrará o número do qual você recebeu chamadas perdidas e quantas vezes.

Alguns outros códigos secretos importantes do iPhone

Além da lista acima, existem alguns outros códigos secretos importantes do iPhone que você pode usar para executar as tarefas atribuídas facilmente.

Usando um sim pós-pago, você pode verificar os minutos de chamada disponíveis ou o saldo da conta discando *646# ou *225#respectivamente.

Usuários pré-pagos podem discar *777# para verificar o saldo disponível.

Codigo secreto Função *33*PIN# É usado para habilitar o status de restrição de chamadas. (*31#número de telemóvel) O código esconde o identificador de chamadas *#5005*7672# Verifique o número do centro de SMS *#43# Verifique o status da chamada em espera *43# Ative a chamada em espera no iPhone. *#33# Verifique o status de restrição de chamadas *21mobilenumber# Ative a opção de desvio de chamadas no iPhone. *#21# Verifique o status do encaminhamento de chamadas. *21# Ativar e desativar o encaminhamento de chamadas. *#30# Ativa e desativa a apresentação da linha de chamada. *#06# Mostra o número IMEI. *82+número de celular Mostre seu número no identificador de chamadas. *5005*25371# Verifique o sistema de alerta do iPhone. *5005*25370# Desative o sistema de alerta do iPhone. *3370# Melhore a qualidade de voz ou áudio do seu iPhone. #33*PIN# Desative o status de restrição de chamadas. #43# Desative a chamada em espera no iPhone. *3001#12345#* Abre o modo de campo que contém todas as informações técnicas do iPhone

Conclusão

Em poucas palavras, este artigo foi sobre o melhores códigos secretos ocultos do iPhone 2023. Espero que você encontre o que mais precisa e lembre-se dele. Se você quiser saber mais, deixe suas perguntas nos comentários abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: