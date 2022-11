Os beneficiários receberão o 13º?

Muitos beneficiários do Auxílio Brasil tem se perguntado se terão o direito de receber o 13º salário do programa. No entanto, não existe previsão de pagamento de uma parcela adicional neste ano. “Não está previsto o pagamento de 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil”, disse o Ministério da Cidadania.

Durante o período eleitoral, Jair Bolsonaro havia anunciado que pagaria o 13º para mulheres responsáveis pela família no ano de 2023. Apesar disso, os recursos não estão previstos no orçamento do próximo ano definido pelo governo Bolsonaro.

Além disso, neste período de transição entre governos a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem buscando uma solução para manter o Auxilio Brasil no valor de R$ 600. Como já dito anteriormente, o governo Bolsonaro também não incluiu esses valores no Orçamento de 2023. Desse modo, o governo pretende enviar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) ao Congresso para resolver as pendências.

Calendário de pagamento de novembro

Nesta quinta-feira a Caixa Econômica Federal deve começar a creditar os recursos para beneficiários do Auxílio Brasil com NIS final 1. Assim como de costume, o pagamento será feito nos últimos dez dias úteis do mês. Confira as datas de pagamento disponibilizadas pela instituição:

NIS final: Data de pagamento: 1 17/11 2 18/11 3 21/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 25/11 8 28/11 9 29/11 0 30/11

Os beneficiários do programa social podem movimentar os recursos do Auxílio Brasil por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS. No App desenvolvido pela Caixa é possível realizar pagamentos, fazer transferências e comprar em diversos estabelecimentos comerciais como mercados e farmácias utilizando o cartão virtual de débito.

Sobre o Auxílio Brasil

O programa Auxílio Brasil é uma reformulação do antigo Bolsa Família e tem como objetivo atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, o programa social é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Isso significa que apesar do valor mínimo do programa ser de R$ 400, o valor do Auxílio Brasil pode variar de acordo com a composição familiar. Hoje, o Benefício da Primeira Infância é pago às famílias que possuem em sua formação familiar crianças entre 0 e 36 meses incompletos, pagando R$ 130 mensais.

Já o Benefício Composição Familiar oferece R$ 65 aos núcleos familiares que possuírem gestantes ou jovens entre 3 a 21 anos incompletos que estejam na escola e mantenham a frequência estipulada pelo Auxílio Brasil. Por fim, o Benefício de Superação da Extrema Pobreza foi criado com o instituto de atender às famílias que permanecem abaixo da linha da extrema pobreza, mesmo após o acréscimo dos benefícios anteriores.

Vale informar que o Benefício de Superação da Extrema Pobreza possui o valor mínimo de R$ 25 mensais. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos aplicativos Caixa TEM ou Auxílio Brasil disponíveis gratuitamente na Play Store e App Store.