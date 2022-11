os feitos de Carlinhos Brown

Foto: Divulgação

Se alguém pedir para Carlinhos Brown contar uma história dos 60 anos de vidas, completados nesta quarta-feira (23), o artista deve ter dificuldade de escolher uma. Ao longo da carreira artística, o baiano conseguiu inúmeros feitos, alguns deles inéditos. Um dos grandes expoentes da música baiana no mundo, Brown marcou seu nome em grandes eventos mundiais, como o Oscar, e companhias, como a Broadway.

Relembre abaixo os grandes feitos de Carlinhos Brown:

O artista se juntou a Siedah Garrett para as composições do musical ‘Orfeu Negro’, com previsão de estreia na próxima temporada, 2023-2024.

O musical, inspirado no longa de 1959 vencedor do Oscar na categoria de melhor filme em língua estrangeira, tem como produtores Stephen Byrd e Alia Jones-Harvey.

Ao citar Brown, os veículos ressaltam o vasto currículo do baiano como percussionista, vencedor do Grammy Latino e indicado ao Oscar junto a Sergio Mendes pela música ‘Real in Rio’, do filme Rio de 2012.

Foto: Reprodução

Em 2012, Brown foi indicado ao Oscar pela música “Real in Rio”, da animação “Rio”. “Meu viva vai para a música popular brasileira e sua força arrebatadora!”, escreveu o cantor no Twitter na época da animação.

Além da indicação do Oscar, Carlinhos Brown recebeu em 2005 um prêmio Goya, concedido pela Academia de Cinema da Espanha, pela canção “Zambie Mameto”, do documentário ‘O milagre do Candeal”.

A passagem de Carlinhos Brown pelo Rock in Rio, infelizmente, foi marcada por preconceito e vergonha. O público do festival jogou garrafas no cantor – ele havia sido escalado para abrir as apresentações do dia, que tinha como destaque a banda de rock Guns N´Roses.

Ao cantar “A Namorada” ele foi atingido com garrafas. artista gritava “nada me atinge”, o público, além das vaias, jogava cada vez mais garrafas ao palco.

Em 2021, em entrevista à Folha de S. Paulo, Brown falou sobre o episódio: “Precisamos de tempo para observar o que são as coisas. E o cancelamento talvez seja a síntese (daquele episódio). E dentro do cancelamento tem tudo. Tem racismo, preconceito contra o gênero, contra a música”, declarou o baiano.

Trio elétrico sustentável

O multi-instrumentista levou, no dia 29 de agosto, para o carnaval de Notting Hill, em Londres, o primeiro trio elétrico totalmente sustentável da história, o “Brasil Gueto Square” e todo o axé da música baiana.

“Levar para as ruas o primeiro trio totalmente sustentável da história é a realização de um sonho coletivo, um sonho que nasceu com Dodô e Osmar. Agora faremos isso em Londres, em agosto, no Carnaval de Notting Hill. E é uma honra imensurável poder dirigir um espetáculo como esse que faremos com o bloco “Brasil Guetho Square”. E tudo sob as bençãos das inspirações ancestrais, em um ano de grande importância para mim, por meus sessenta anos de vida, e mais de quarenta dedicados ao Carnaval”, contou o mestre na época.

A história de Carlinhos Brown, além da contribuição dele à música, será contada em um documentário da HBO, que será lançada em 2024.

A série documental terá cinco episódios e vai trazer informações também sobre a história da família de Brown. Uma delas, por exemplo, é que o trisavô do artista, Augusto Teixeira de Dreitas, foi responsável pela Consolidação das Leis Civis brasileiras, de 1858.

De acordo Maurício Magalhães, CEO da Giro Produções, o nome provisório do documentário é Candeal. O bairro é o local onde o artista nasceu e criou o Pracatum.

Leia mais sobre Carlinhos Brown 60 anos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.