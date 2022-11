OSID suspendem visita aos pacientes após aumento de casos de Covid

Foto: Divulgação/ OSID

O aumento de números de casos de Covid-19, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) informaram que as visitas aos pacientes internados na unidade serão suspensas.

A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (25) com validade de 15 dias. De acordo com a OSID, a decisão visa reduzir a circulação de pessoas na área hospitalar, de modo a garantir a segurança na assistência prestada.

Por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais oficiais da OSID, foi informado que os familiares dos pacientes receberão boletins médicos via telefone ou por meio de vídeo chamada.

“A medida visa reduzir a circulação de pessoas na área hospitalar, de modo a garantir a segurança na assistência prestada. A OSID ressalta ainda que os familiares seguirão recebendo, regularmente, informações sobre o estado de saúde de seus entes queridos, seja através de boletins médicos via telefone, ou por meio de vídeochamadas com os pacientes.”

Dados da Covid-19

Os últimos dados atualizados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), indicam que a Bahia apresenta 3.875 casos ativos da Covid-19 no estado.

Segundo o boletim semanal Infogripe – divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o aumento de casos de Covid-19 entre os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A situação é observada em todas as regiões do país.

Vacinação

Em Salvador, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue com aplicação da 1ª à 5ª dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25).

A 5ª dose de reforço segue exclusivamente para pessoas imussupressas com 18 anos ou mais, e a mobilização contempla também a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema “Liberou Geral”.

Testagem

Para testagem, a capital baiana ganhou um ponto no Pronto Atendimento (PA) Maria Conceição Imbassahy, no bairro de Pau Miúdo. O local começou a funcionar na última terça-feira (22) e oferece 200 exames por dia aos usuários que apresentaram sintomas para a doença.

Além do novo local, a tenda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris segue com os atendimentos com 300 testes por dia.

