ÓTIMA NOTÍCIA para os beneficiários do AUXÍLIO BRASIL; novidade surpreende

O Auxílio Brasil é um programa do Governo Federal que foi criado com o objetivo de ajudar financeiramente as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, o benefício está sendo liberado no valor de R$ 600. No entanto, a previsão inicial é que o valor do programa volte ao habitual, que é R$ 400, a partir de janeiro de 2023.

Neste mês de novembro, os beneficiários do programa receberão o penúltimo pagamento do ano. Os repasses foram iniciados na última quinta-feira (17) e serão finalizados no dia 30 deste mês.

Qual é a novidade para os beneficiários do Auxílio Brasil?

Com a possibilidade do fim do valor atual de R$ 600 do Auxílio Brasil, os beneficiários também se preocuparam com a suspensão do empréstimo consignado do benefício. No entanto, recentemente, a presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, afirmou a modalidade de crédito continuará disponível em 2023. De acordo com a presidente, a paralisação na solicitação do empréstimo está ligada à uma análise do DataPrev.

No entanto, o problema já foi resolvido e os beneficiários do programa já podem voltar a solicitar o crédito do banco.

Como solicitar o empréstimo consignado pela internet?

Quem tem interesse em solicitar o crédito consignado do Auxílio Brasil, basta ter uma conta poupança digital no Caixa Tem e corresponder aos seguintes critérios básicos do serviço:

Estar recebendo o benefício há mais de 90 dias;

Não ter data de término do recebimento do benefício;

Não ter deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania.

Conferindo a estes requisitos, significa que você está apto a fazer o pedido do empréstimo consignado Auxílio Brasil. Como mencionado, é possível fazer o pedido de diversas formas, inclusive pela internet, através do aplicativo Caixa Tem.

Como solicitar o crédito no aplicativo?

Para solicitar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil no aplicativo Caixa Tem, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Clique em “Empréstimo”; Selecione as opções de parcelamento do consignado; Escolha se você deseja realizar o empréstimo com ou sem seguro; Clique nas caixas para autorizar os termos de contrato necessários; Informe a senha; Aguarde a análise de 48 horas; Caso esteja tudo certo, a Caixa vai depositar o valor diretamente na conta do Caixa Tem.

Vale ressaltar que o crédito também pode ser contratado nas agências da instituição financeira. Basta ir presencialmente ao banco e apresentar os documentos necessários.