Pabllo Vittar confirma participação no Carnaval em 2023

Foto: Victoria Dowling/ iBahia

A ‘mami’ estará no Carnaval de Salvador. Pabllo Vittar confirmou sua participação na folia baiana em 2023, que volta a acontecer após dois anos devido à pandemia da Covid-19.

Em entrevista ao iBahia, a artista, que se apresenta nesta sexta (4) no Micareta Salvador, evento da San Folia que será para o público uma prévia do Carnaval, garantiu que estará na festa. “Eu gosto muito do Carnaval e pretendo sim estar na festa no ano que vem”, contou.

A estreia da cantora na folia aconteceu em 2018. Em 2020, Pabllo fez dois dias de Carnaval com desfiles no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). A participação da cantora na folia chamou atenção pela participação do público, que desceu em peso para os dois circuitos. Na época, Pabllo trabalhava a música ‘Parabéns’, um feat. com Márcio Victor.

Questionada pelo iBahia sobre a possibilidade de voltar a colaborar com um artista do pagode baiano, Pabllo não descartou o feat. No meio do ano, a cantora movimentou a web ao passar a seguir o cantor O Kannalha.

“Pretendo fazer novos feats e quero muito essa colaboração. Ele é muito f*da, conheci ele esse ano ‘Eu fico fraquinha’ (risos) e gostei muito do trabalho dele. Além dele ser uma pessoa muito coração, muito criativa”, elogiou.

