Pabllo Vittar e Linn da Quebrada homenageiam Gilberto Gil com releituras

Foto: Divulgação/Spotify

As cantoras Pabllo Vittar e Linn da Quebrada encerraram o projeto “Atemporais”, do Spotify, com duas homenagens para Gilberto Gil.

As artistas lançaram os singles das reletiruas de sucessos do cantor. Vittar soltou a voz em “Back in Bahia”, enquanto a ex-BBB fez um cover de “Babá Alapalá”, ambas já disponíveis no serviço de streaming.

“Eu sinto uma ligação ancestral com essa canção. Eu sinto que Babá Alapalá é atemporal porque ela se faz no tempo, se marca no tempo, no pai, no filho, no avô… ela está marcada no tempo e se transcende!”, contou Linn da Quebrada.

“Back in Bahia me remete muito a voltar pro Brasil, tem uma letra muito significativa, fala de exílio. (…) O que a torna atemporal é essa exaltação da nossa pátria amada”, disse Pabllo Vittar.

Além de Gilberto Gil, cantora como Caetano Veloso, Milton Nascimento e Paulinho da Viola também foram homenageados pelo projeto do Spotify com versões de Mari Fernandez, Marina Sena, Ludmilla, Djonga, Criolo e Emicida.

